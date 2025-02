Marnie Simpson verkündet das Geschlecht ihres dritten Babys

Marnie Simpson (33) und Casey Johnson (29) überraschten ihre Fans kürzlich mit der Neuigkeit, erneut Nachwuchs zu erwarten. Nur wenige Tage nach der Verkündung verraten der Geordie Shore-Star und der einstige The X-Factor-Teilnehmer nun auch, welches Geschlecht ihr ungeborenes Baby hat. Dafür veröffentlichen sie ein Video auf Instagram, auf dem zu sehen ist, wie ein Kuchen mit den Worten "Es ist ein..." angeschnitten wird – der in seinem Inneren die Farbe Rosa enthält! Nach ihren zwei Jungen bekommen die britischen Realitystars jetzt also ein kleines Mädchen!

Davon ist scheinbar nicht nur das Paar begeistert – auch einige ihrer Freunde und TV-Kollegen gratulieren Marnie und Casey zu ihrem Glück. "Herzlichen Glückwunsch! Es ist so ein Segen, beide Geschlechter zu haben! Ihre Brüder werden sie beschützen! Ich freue mich so für euch!", schreibt beispielsweise Influencerin Lauryn Goodman unter den Beitrag. Aber auch Sophie Kasaei (35), die Cousine und "Geordie Shore"-Kollegin der 33-Jährigen, kann ihre Freude nicht zurückhalten. "Der beste Segen, sie wird das schönste kleine Mädchen aller Zeiten sein", schwärmt sie.

Die zweifachen Eltern teilten erst vergangene Woche die Nachricht über ihr drittes Wunder mit der Öffentlichkeit. Sie posteten ein emotionales Video auf ihren Social-Media-Accounts, in dem nicht nur Marnies positiver Schwangerschaftstest, sondern auch ihre Reaktion, der erste Ultraschall des Babys sowie ihre gemeinsamen Söhne Rox und Oax zu sehen waren, die den Babybauch ihrer Mama streichelten. "Es geht wieder los", verkündeten sie darunter.

Instagram / marns Marney Simpson mit ihrem Partner Casey und ihren beiden Söhnen

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson im November 2024

