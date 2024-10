Nach zwei Geburten: Marnie Simpson lässt sich Bauch straffen

Marnie Simpson (32) hat sich unters Messer gelegt. Die Geordie Shore-Bekanntheit hat sich einer Bauchhautstraffung unterzogen, um ihr Selbstbewusstsein nach der Geburt ihrer beiden Kinder wiederzuerlangen. "Ich habe viele Probleme mit meinem Bauch gehabt. Seit ich Kinder habe, hat sich viel an meinem Bauch verändert, und ich habe eine schreckliche Kaiserschnittnarbe, die ich absolut hasse. Es gibt viele Beulen und Unebenheiten", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit in einem Instagram-Video, in dem sie detaillierte Einblicke in ihre Prozedur gibt. So ist auch zu sehen, wie der Britin mit einer langen Nadel in die Körpermitte gestochen wird.

Neben ihrer körperlichen Unzufriedenheit hatte Marnie kürzlich auch mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen. Die Influencerin musste ihre Teilnahme an der TV-Show "Celeb SAS: Who Dares Wins" abbrechen, nachdem sie erkannt hatte, dass sie nur zehn Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes noch nicht bereit dafür war. Die strapaziöse Sendung, bekannt für ihre brutalen und gefährlichen Aufgaben, war zu viel für sie. "Ich glaube, ich habe nicht realisiert, wie hart es wirklich sein würde. Ich war wohl etwas unrealistisch", gestand sie in einem Interview mit Mirror und fügt hinzu: "Mental und körperlich war ich einfach nicht bereit dafür." Marnie überlegt jedoch, in Zukunft erneut an solch einer Show teilzunehmen, möchte sich dann aber besser vorbereiten.

Marnie wurde durch "Geordie Shore" bekannt, doch ist jetzt hauptsächlich als Influencerin aktiv – und ziemlich erfolgreich. Rund 5,6 Millionen Follower folgen ihr auf Instagram. Seit mehr als sieben Jahren geht sie mit ihrem Partner Casey Johnson durchs Leben. Die beiden sind seit 2023 verheiratet und stolze Eltern von zwei Kindern. Im Oktober 2019 kam der kleine Rox auf die Welt, im Mai 2022 ihr zweiter Sohn Oax. Zwar teilt Marnie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, ihre Kinder versucht sie dabei aber so gut es geht, rauszuhalten.

Marnie Simpson und Casey Johnson im Juni 2024

Marnie Simpson mit ihren Kindern, 2024

