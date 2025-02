Marnie Simpson verkündet überraschend dritte Schwangerschaft

Marnie Simpson (33), bekannt aus der Reality-Show "Geordie Shore", hat überraschend ihre dritte Schwangerschaft verkündet. Sie und ihr Verlobter Casey Johnson (29) teilen diese frohe Nachricht mit ihren Fans in einem emotionalen Video auf Instagram. Darunter verkündet sie: "Es geht wieder los." Das Paar, das bereits zwei gemeinsame Söhne hat – Rox, geboren im Oktober 2019, und Oax, der 2022 zur Welt kam – kann das neue Kapitel in ihrem Leben kaum erwarten und zeigt sich in dem Clip sichtlich überwältigt.

Natürlich meldet sich auch der baldige dreifache Papa unter dem süßen Video direkt zu Wort. Er drückt seine Vorfreude auf den weiteren gemeinsamen Nachwuchs rührend aus: "Ich kann es kaum erwarten, unser Baby kennenzulernen!" Marnies Anhänger zeigen sich ebenso begeistert und beglückwünschen die stolzen Eltern zahlreich in dem Kommentarbereich. So schwärmt einer ihrer Follower: "Ich bin so glücklich und aufgeregt. Ich liebe euch und eure Babys so sehr!" Ein weiterer Fan betont: "Ich bin so aufgeregt, das ist auch so ein schönes Video!"

Die Nachricht von Marnies dritter Schwangerschaft kommt durchaus überraschend, da die Reality-TV-Bekanntheit noch vor wenigen Monaten andere Prioritäten hatte. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne hatte sie sich einer Bauchhautstraffung unterzogen, um sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Marnie hatte damals auf Instagram offen über ihre Selbstzweifel gesprochen und erklärt: "Seit ich Kinder habe, hat sich viel an meinem Bauch verändert, und ich habe eine schreckliche Kaiserschnittnarbe, die ich absolut hasse." Offensichtlich überwiegt heute aber die Freude über den baldigen dritten Nachwuchs.

Anzeige Anzeige

Instagram / marns Marney Simpson mit ihrem Partner Casey und ihren beiden Söhnen

Anzeige Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige