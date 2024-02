Küchenunfall: Marnie Simpsons Mann Casey muss in Krankenhaus

Das war sicherlich ein großer Schock! Bereits seit einigen Jahren gehen Marnie Simpson (32) und Casey Johnson (28) gemeinsam durchs Leben. Die beiden gemeinsamen Kinder machen das Glück der TV-Stars perfekt. Für das Ehepaar könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Doch nun sorgte ein Zwischenfall für einige Sorgen bei der Geordie Shore-Darstellerin und ihrem Partner. Nach einem Küchenunfall musste Marnie ihren Casey ins Krankenhaus bringen!

"Der Grund, warum wir unterwegs sind, ist, dass wir gerade die Notaufnahme verlassen haben, weil Casey sich in den Finger geschnitten hat", erklärt die Reality-TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Kurz darauf hält Casey seinen verbundenen Finger in die Kamera. Er habe zwar immer noch Schmerzen, ansonsten gehe es ihm aber gut. Vor allem habe sich der ehemalige X Factor-Kandidat Sorgen gemacht, einen septischen Schock zu erleiden – das konnte jedoch von den Ärzten ausgeschlossen werden.

Vor wenigen Wochen genoss die Familie einen traumhaften Strandurlaub. Im Netz teilte die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin einige Fotos, auf denen sie mit ihren Kindern am Strand entspannt. "Meine besonderen Jungs", betitelte sie einen der Schnappschüsse.

Instagram / marns Casey Johnson mit seiner Verletzung, 2024

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson im August 2020

Instagram / marns Marnie Simpson mit ihren Kindern, 2024

