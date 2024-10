Deshalb verließ Marnie Simpson Realityshow nach 32 Minuten

Reality-TV-Star Marnie Simpson (32), bekannt aus der MTV-Serie Geordie Shore, verließ die TV-Show "Celebrity SAS" nach nur 32 Minuten überstürzt. Jetzt enthüllt sie ihre wahren Beweggründe für den abrupten Ausstieg. "Ich hatte meine Periode und musste meinen Tampon wechseln, doch ich konnte nicht. Es gab keine Toilette in der Nähe", gestand sie im Gespräch mit Bobby Norris und Emily Vierke in der Sendung "Access All Areas" auf FUBAR Radio. Man habe die Teilnehmerinnen zwar im Vorfeld aufgefordert, ihre Perioden durch Pilleneinnahme zu verschieben, doch entschied sich die 32-Jährige bewusst dagegen.

Neben der Herausforderung durch ihre Periode hatte Marnie auch mit den Folgen einer kürzlichen Brustoperation zu kämpfen. Nur sechs Wochen vor Drehbeginn hatte sie sich unters Messer gelegt und bemerkt, dass die 36-stündige Anreise in Kombination mit dem Einsatz von ungeeigneten Pflastern auf frischen Narben ihren Zustand verschlimmert hatte. "Physisch war ich einfach nicht bereit", gestand sie offen. Das Training zur Show begann nur wenige Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes, was die Situation für die junge Mutter zusätzlich erschwerte.

Bekannt wurde Marnie durch ihre Teilnahme an der Realityserie "Geordie Shore", in der sie für ihre quirlige und offene Art geschätzt wurde. Seit 2019 ist sie mit dem Sänger Casey Johnson (29) verheiratet. Trotz ihres kurzen Aufenthalts bei "Celebrity SAS" unterstützt sie ihre Mitstreiter und glaubt fest daran, dass Ovie Soko oder Ellie Downey gute Chancen auf den Sieg haben. "Ovie kann gewinnen, weil er einfach athletisch und stark ist", sagte sie im Interview und betonte, dass sie künftig mehr auf ihr persönliches Wohlbefinden achten wolle.

Getty Images Marnie Simpson beim Aufttakt von "Celebrity Big Brother"

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson im Juni 2024

