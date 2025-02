Für diese fünf GNTM-Girls ist die Reise schon wieder vorbei

Gerade erst sind die Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen ins Modelhaus in München eingezogen – und schon müssen einige von ihnen ihre Betten schon wieder räumen! In der dritten Folge der Castingshow stand für die Teilnehmerinnen nach einer Shoot-out-Challenge und dem Kampagnen-Shooting eine Modenschau an. In bunt-eleganten Kreationen des Designers Kevin Germanier unter dem Motto Schmetterling liefen sie vor Heidi Klum (51) und Gastjurorin Romee Strijd (29). Doch fünf Mädels konnten die zwei Supermodels nicht überzeugen. Angelinas Performances auf dem Catwalk und ihre Shooting-Leistungen haben nicht gereicht – sie muss ihre Koffer als Erstes packen.

Wie bereits bei der ersten Modenschau hatte Kandidatin Marie auch diese Woche große Schwierigkeiten mit den Schuhen – wieder schlüpfte sie komplett heraus und stolperte über den Laufsteg und bekam deshalb letztendlich kein Foto von Heidi. Ebenso wie Jessica und Leila, die mit ihren Leistungen auch nicht genug glänzen konnten. Die 22-jährige Marlene hatte Probleme, mit ihrem Outfit aus dem Kokon auf der Bühne zu schlüpfen und konnte anschließend auf dem Laufsteg nichts mehr rausholen – auch sie muss den Heimweg antreten.

Petitemodel Leila bekam eine extra Chance von Heidi. Sie wurde in Woche zwei von der Chefin als ungeplante 26. Kandidatin eine Runde weitergelassen. Doch bei den neuen Challenges wurde sie von den anderen Mädels übertrumpft und konnte nicht genug aus sich herauskommen. Die 22-Jährige ist über ihren Exit sehr enttäuscht: "Ich finde es sehr schade und ich hätte es auch nicht erwartet." Leila will sich aber nicht unterkriegen lassen und an ihrem Potenzial weiterarbeiten.

