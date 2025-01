Montana Brown verrät den Namen ihrer neugeborenen Tochter

Montana Brown, bekannt aus der britischen TV-Show Love Island, hat den Namen ihres neugeborenen Babys öffentlich gemacht. Ihre Tochter heißt Miley O'Connor und kam etwas früher als erwartet zur Welt. Ob ihr Name von der Disney-Erfolgsserie Hannah Montana mit Miley Cyrus (32) in der Hauptrolle als Miley Stewart inspiriert ist, verriet die frischgebackene Mutter nicht. Montana, die die Geburt gemeinsam mit ihrem Verlobten Mark O'Connor erlebte, teilte die Neuigkeiten mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. "Miley O'Connor – keine Überraschung, dass du stürmisch und selbstbewusst in diese Welt getreten bist", schrieb sie.

Montana hatte in den Wochen vor der Geburt offen über ihre Pläne gesprochen, Miley bei einer Hausgeburt zur Welt zu bringen, obwohl das Baby während der gesamten Schwangerschaft in Beckenendlage lag. Die britischen Ärzte hatten ihr davon abgeraten und stattdessen zu einem Kaiserschnitt geraten – doch die Reality-Darstellerin setzte auf die Unterstützung erfahrener privater Hebammen. "Es gibt Risiken, wie bei jeder Geburt, aber mit der richtigen Hilfe ist es sicher machbar", erklärte sie in einem TikTok-Video. Für die Entscheidung erhielt sie sowohl Zuspruch als auch Kritik.

Für Montana und Mark ist Miley bereits das zweite Kind. Das Paar hat bereits ihren Sohn Jude, der vor rund 17 Monaten geboren wurde. Die Geburt ihres Sohnes war ebenfalls nicht ohne Herausforderungen, da der kleine Junge in den ersten Monaten seines Lebens medizinische Unterstützung benötigte. Für ihre Offenheit erhält Montana immer wieder viel Unterstützung von ihrer Community. Die Reality-TV-Darstellerin kündigte an, einen Vlog über Mileys Geburt zu veröffentlichen, um ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen.

Instagram / montanarosebrown1 Miley O'Connor, Tochter von "Love Island"-Star Montana Brown

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown und Mark O’Connor mit ihrem Sohn Jude, Dezember 2024

