"Früher als gedacht": Montana Brown begrüßt zweites Baby

Das darf gefeiert werden: Montana Brown kann endlich ihr zweites Kind in den Armen halten. Die Geburt ihrer Tochter bestätigt die britische Love Island-Bekanntheit mit einem intimen Post in ihrer Instagram-Story. Dort teilt sie ein Foto von sich, dem neugeborenen Sprössling und ihrem Mann Mark O'Connor – alle drei pressen sich eng aneinander, während die beiden Eltern verliebt hinunter auf ihre Tochter gucken. "Guckt euch an, wer sich dazu entschieden hat, etwas früher als geplant aufzutauchen", schreibt die Influencerin dazu.

Sie verrät auch schon ein paar Details: Anscheinend ist die Kleine "größer als erwartet" und die Geburt an sich war "eine Achterbahn". Dennoch sind die Eltern des Neuzuwachses überglücklich und nehmen gerade alles erst mal in Ruhe in sich auf. Den Namen hat Montana bisher noch nicht verraten, doch sie schreibt: "Ich bin nur froh, dass sie gesund und glücklich ist." Die Internetbekanntheit hat nämlich vor Kurzem noch darüber gesprochen, dass sie ihr Kind gerne auf natürliche Weise und bei sich zu Hause gebären möchte – obwohl sich das Baby in Beckenendlage befand und ihr die Ärzte dringend davon abgeraten hatten.

Für Montana ist es bereits die zweite Geburt. Ihr Sohn Jude kam erst im Juni 2023 auf die Welt. In seinen ersten Monaten verbrachte der Kleine allerdings immer wieder mal Zeit im Krankenhaus: Erst wurde ihm durch einen operativen Eingriff das Zungenband durchgeschnitten, weil es zu kurz war. Später folgten Besuche bei einem Osteopathen und Kinderärzten, weil er einige kleinere Beschwerden hatte. Sechs Monate nach seiner Geburt musste er erneut ins Krankenhaus: Jude ist aus seiner Babyschale auf der Küchenzeile auf den Boden gestürzt. Verletzt hat er sich dabei allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown und Mark O’Connor mit ihrem Sohn Jude, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit Sohn Jude

Anzeige Anzeige