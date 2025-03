Bestätigt Channing Tatum (44) neue Romanze mit Model (25)?

Channing Tatum (44) soll wieder in festen Händen sein! Laut Daily Mail datet der Schauspieler ein australisches Model namens Inka Williams. Beweise dafür sollen Fotos sein, die dem Boulevardmagazin vorliegen: Die Aufnahmen zeigen den "Step Up"-Star und die Beauty beim Verlassen der Pre-Oscar-Party in Los Angeles. Inka klammert sich an den starken Arm ihrer Begleitung, bevor sie gemeinsam auf der Rückbank eines Wagens Platz nehmen. Es ist bereits das zweite Mal, dass die 25-Jährige und Channing zusammen gesehen wurden: Im Januar wurden sie zusammen in Santa Monica entdeckt.

Für Channing ist es die erste Beziehung seit der Trennung von Zoë Kravitz im vergangenen Oktober. Die beiden Hollywood-Bekanntheiten waren drei Jahre zusammen gewesen und hatten sich sogar verlobt! Das Liebes-Aus kam auch relativ überraschend, da sie so lange wie ein eingeschworenes Team geschienen haben. Sie arbeiteten sogar zusammen an Zoes Film "Blink Twice". Auch Wochen nach der Trennung floss kein böses Blut zwischen den beiden. Channing beteuerte immer wieder, dass er nach wie vor ein großer Fan von der Tochter von Lenny Kravitz sei und sie sich weiterhin gut verstehen würden.

Channing scheint die Beziehung mit Zoe also endgültig abgeschlossen zu haben. Auch die Filmproduzentin trauert der Romanze nicht unbedingt nach. Schon kurz nachdem die Trennung bekannt geworden war, zeigte sie sich stets positiv und relaxt. In einem Interview mit Elle meinte sie kürzlich souverän: "Ich bin einfach nur dankbar dafür, was wir zusammen geschaffen haben." Sie habe zwar immer noch große Zuneigung für ihn, doch laut Berichten seien sie einfach auseinandergewachsen.

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz, Filmstars

