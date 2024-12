Trotz Trennung: Channing Tatum bleibt Fan von Zoë Kravitz

Laut dem Magazin People bleibt Channing Tatum (44) auch nach der Trennung von Zoë Kravitz ein Fan der Schauspielerin. Obwohl ihre Beziehung endete, folgt der Schauspieler, für den Zoë die Liebe seines Lebens war, weiterhin mehreren Fan-Accounts von ihr auf Instagram. Das Paar, das sich im Jahr 2020 bei den Dreharbeiten zu Kravitz' Regiedebüt "Blink Twice" kennenlernte, hat seine Trennung im Oktober nach dreijähriger Beziehung und Verlobung öffentlich gemacht. Dennoch verfolgen beide die Aktivitäten des jeweils anderen noch in den sozialen Medien.

Bereits im Januar 2023 erklärte Channing in einem Interview mit "Vanity Fair", warum er den Fan-Seiten von Zoë folgt. "Ich habe sonst einfach keine Ruhe", gab er zu. "Ich wollte nur sehen, was sie macht! Außerdem wusste ich nicht, dass es jemand bemerkt." Während der Promotion ihres gemeinsamen Films "Blink Twice" im August kam das Thema erneut zur Sprache. In einem Video für "Vanity Fair" bemerkte ihre Co-Darstellerin Naomi Ackie (32) scherzhaft, dass Channing vier Fan-Accounts von Zoë folgt, sie jedoch keinem von ihm. Zoë lachte und meinte: "Ihr versucht heute wirklich, meine Beziehung zu beenden!" Channing entgegnete daraufhin gelassen, dass es ihn nicht störe und er es sogar für klug halte, dass sie ihm nicht folgt.

Zoës und Channings Zusammenarbeit bei den Dreharbeiten zu "Blink Twice" führte schnell zu einer Romanze, und während der Promotion für den Film äußerten sie sich immer wieder liebevoll übereinander. Sie schienen glücklich verliebt und verlobten sich sogar. Dennoch wurde im Oktober dieses Jahres bekannt, dass sie ihre dreijährige Beziehung und ihre Verlobung beendet haben. "Die Trennung ist einvernehmlich. Sie haben erkannt, dass sie sich in verschiedenen Lebensphasen befinden", verriet eine nahestehende Quelle dem Magazin People. Channing, der bereits Vater der 11-jährigen Everly aus seiner Ehe mit Jenna Dewan (43) ist, konzentriert sich nun auf die Zukunft und seine Rolle als Vater. Zoë, die ebenfalls in Hollywood erfolgreich ist, geht ihren eigenen Weg und scheint sich auf ihre Karriere zu fokussieren.

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der "Blink Twice"-Premiere in Los Angeles im August 2024

