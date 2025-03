HealthyMandy gönnt sich jede Woche einen Tag "Mamafrei"

Vor etwa neun Monaten durfte HealthyMandy (30) ihren Sohn auf der Welt begrüßen. Seitdem hat sich das Leben der Bloggerin extrem verändert – schließlich dreht sich alles um den kleinen Spross. Doch auf Instagram erzählt sie nun in einem Video, dass sie sich aktiv dazu entschieden hat, sich ab und zu eine Auszeit vom Mama-Sein zu gönnen. Das nennt sie "Mamafrei" haben. Dabei geht es darum, sich mal ausgiebig um sich selbst zu kümmern. Keine leichte Entscheidung für Mandy. "Am Anfang ist es mir so schwergefallen, ein paar Stunden von meinem Sohn getrennt zu sein. Okay, es fällt mir immer noch schwer. Aber es tut auch einfach mal gut, etwas für sich zu tun. Ich finde es auch unglaublich wichtig, einfach mal ein bisschen Kraft zu tanken", schildert sie.

Die Aufnahmen zeigen, dass sie dann beipielsweise Sport treibt oder Zeit mit Freunden verbringt. An diesem speziellen Tag ging es erst ab zum Pilates – danach gönnte sie sich mit einer Freundin ein Heißgetränk. Die wenigen Stunden weg von den Verantwortungen als Mutter füllt sie mit guten Gesprächen, wie sie erzählt. Zu Hause konzentriert sie sich darauf, ein bisschen aufzuräumen und Content für ihre Social-Media-Accounts zu drehen. Dass sie sich so konsequent auch mal ein paar Stunden nur für sich nimmt, kommt bei ihren Fans sehr gut an. Viele Mitglieder ihrer großen Community stimmen ihr zu und meinen: "Das ist so wichtig und richtig! Wir wünschen uns alle manchmal etwas mehr Zeit für uns."

Mandy und ihr Partner FitnessOskar (34) haben schon sehr oft darüber gesprochen, wie krass sich ihr Leben verändert hat, seitdem ihr Sohn auf der Welt ist. Natürlich sind sie vor allem total glücklich. "In unserer Vorstellung war es nicht einmal annähernd so schön, wie wir es jetzt tatsächlich erleben dürfen. Jeden Morgen mit diesem kleinen Wunder aufzuwachen, macht unseren Tag zu etwas ganz Besonderem", stellte Mandy damals fest, gab aber auch zu: "Der Haushalt bleibt auch mal liegen, oder ein geplantes Video wird nicht gedreht."

Anzeige Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn im September 2024

Anzeige Anzeige