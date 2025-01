HealthyMandy gibt Einblicke in ihren Alltag mit kleinem Kind

HealthyMandy (30) und ihr Ehemann FitnessOskar (34) wurden im vergangenen Mai zum zweiten Mal Eltern. Seither stellt der Kleine ihr Familienleben auf den Kopf. In einem Instagram-Video gibt die Influencerin jetzt Einblicke in den Alltag der Familie und gerät ins Schwärmen. "Neulich habe ich Oskar gefragt: 'Hast du dir das Vatersein so vorgestellt?' In unserer Vorstellung war es nicht einmal annähernd so schön, wie wir es jetzt tatsächlich erleben dürfen. Jeden Morgen mit diesem kleinen Wunder aufzuwachen, macht unseren Tag zu etwas ganz Besonderem." Auch über die Veränderungen, die ein Kind mit sich bringt, spricht Mandy offen – beispielsweise seien sie nicht mehr so spontan wie früher. "Der Haushalt bleibt auch mal liegen, oder ein geplantes Video wird nicht gedreht", erklärt die Blondine.

Dennoch wirft der Tod ihres erstgeborenen Sohnes Rio einen Schatten auf das Familienglück. "Das erste Lächeln, der erste Zahn, das Sitzen, Krabbeln – all das sind Meilensteine, die wir eigentlich ein zweites Mal hätten erleben sollen, aber letztlich nur einmal erleben durften. Oft sitze ich einfach da, schaue unser Regenbogenwunder an und empfinde tiefe Dankbarkeit. […] Der Schmerz bleibt derselbe, doch er macht unser Leben wieder ein Stück lebenswerter", lauten Mandys ehrliche Zeilen. Sie hoffe außerdem, all die besonderen Momente, die sie mit ihrem kleinen Sohn gerade durchlebt, ein weiteres Mal genießen zu dürfen.

Rio, der im Sommer 2022 das Licht der Welt erblickte, litt an einer schwerwiegenden Autoimmunkrankheit und starb rund viereinhalb Monate nach seiner Geburt. Im Dezember 2024 jährte sich sein Todestag ein zweites Mal und Mandy widmete ihrem verstorbenen Sohn rührende Zeilen im Netz: "Mein geliebtes Kind. Wie jeden verdammten Tag habe ich an dich gedacht. Der 9. Dezember, ein Tag, an dem ich mir so oft wünsche, dass es ihn niemals gegeben hätte."

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr Sohn

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

