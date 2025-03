König Charles und Louis: Eine schöne Verbindung durch Namen

Als König Charles III. (76) während des Platin-Jubiläums 2022 von Queen Elizabeth II. (✝96) seinen Enkel Prinz Louis (6) auf den Schoß nahm, zeigte sich nicht nur die enge Bindung zwischen den beiden, sondern auch ein kleines, oft übersehenes Detail ihrer Verbindung: ihre Namen. Der sechsjährige Louis und sein Großvater teilen nämlich einen Teil ihres vollständigen Namens – Arthur. Während Charles’ voller Name Charles Philip Arthur George lautet, trägt Louis den Namen Louis Arthur Charles. Aber die Verbindung geht noch weiter, denn Louis ist der einzige Enkel, dessen Name explizit auch "Charles" beinhaltet.

Die Tradition der royalen Namensgebung ist tief verwurzelt und stets bedeutungsvoll. Wie sich herausstellt, hat auch Prinz William (42), der Vater von Louis, "Arthur" als seinen zweiten Vornamen. Das sei ein möglicher Verweis auf die Legende von König Arthur und die Tafelrunde, berichtete Hello!. Auch der Name Louis hat eine besondere Bedeutung innerhalb der Familie: Er ehrt Lord Louis Mountbatten, einen engen Mentor von Charles und Onkel von Prinz Philip (✝99), der 1979 tragisch bei einem Attentat ums Leben kam. Gleiches gilt für andere royale Enkel: Der Name von Prinz George (11) ehrt beispielsweise den Vater von Queen Elizabeth II., während die Namen von Prinzessin Charlotte (9) und Prinzessin Lilibet (3) unmittelbare Hommagen an Prinzessin Diana (✝36) und die verstorbene Queen Elizabeth II. sind.

Trotz seiner vielen Pflichten als König nimmt Charles sich regelmäßig Zeit für seine Rolle als Großvater. Seine Ehefrau Camilla (77) verriet in einem Interview mit Prince, Son & Heir 2018 liebevolle Details aus dem Familienleben: "Er geht auf die Knie, krabbelt mit ihnen herum und macht komische Geräusche", schwärmte die damalige Herzogin von Cornwall. Zudem sei Charles bei den Enkeln insbesondere für seine "Harry Potter"-Lesestunden beliebt, bei denen er jede Figur mit einer eigenen Stimme versieht. Auch seine anderen Enkelkinder, die aus Camillas erster Ehe stammen, sollen ihn absolut vergöttern. Es scheint, dass hinter der königlichen Fassade ein Familienmensch steckt, der mit Humor und Hingabe das Herz seiner Familie erobert.

Getty Images AsiaPac König Charles III. im The King's Garden in Apia, Samoa im Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Kate, König Charles und Prinzessin Charlotte, Trooping the Colour 2024

