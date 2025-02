König Charles' Kichern in viralem Video begeistert Fans

König Charles (76) III. und Königin Camilla (77) haben sich bei einem Besuch des indischen Restaurants Darjeeling Express in Soho von ihrer humorvollen Seite gezeigt. Am Mittwoch packte das royale Paar dort Lebensmittelspenden, die während des Ramadan an örtliche Krankenhäuser geliefert werden sollen, wie das Magazin Hello! berichtet. Mit kleinen Zangen befüllten die beiden Papierbeutel mit Datteln, die traditionell beim Fastenbrechen gegessen werden. Dabei schmunzelte Charles immer wieder und konnte sich ein kindliches "He he" nicht verkneifen, als die Restaurantbesitzerin Asma Khan scherzte: "Ich hätte nicht gedacht, dass der König so schnell ist."

Das Video des charmanten Moments wurde auf Instagram geteilt und erreichte in kürzester Zeit über drei Millionen Aufrufe. In den Kommentaren zeigten sich zahlreiche Fans begeistert von Charles’ guter Laune und seiner herzhaften Kicher-Einlage. "Das Kichern Seiner Majestät! Unbezahlbar", schrieb ein Nutzer, während ein anderer kommentierte, wie schön es sei, den König so oft lächeln zu sehen. Auch Camilla lachte herzlich mit, und die lockere Interaktion des royalen Paares mit den Helfern brachte viele Zuschauer zum Schwärmen. Der Besuch diente nicht nur einem wohltätigen Zweck, sondern zeigte Charles und Camilla nahbar und menschlich.

Charles, der sich einen neuen Hund für den Palast wünscht, hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, wie wichtig ihm Humor ist – eine Eigenschaft, die auch in der Königsfamilie geschätzt wird. Schon vor seiner Krönung fiel er durch seine freundliche, oft humorvolle Kommunikation auf, die ihn bei vielen Briten beliebt machte. Charles, der dafür bekannt ist, traditionelle Werte mit moderner Herzlichkeit zu verbinden, scheint diese ungezwungenen Momente sichtlich zu genießen – und das Publikum liebt ihn dafür.

Getty Images König Charles III., Februar 2025

Getty Images Angela Merkel, König Charles und Königin Camilla, März 2023

