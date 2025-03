Schwerer Verlust: Olivia Bowen erwartete zunächst Zwillinge

Olivia Bowen (31) hat eine herzzerreißende Nachricht mit ihren Fans geteilt. Die Reality-TV-Darstellerin, bekannt durch die britische Version von Love Island, verkündete vor einem Monat, dass sie und Ehemann Alex Bowen sich derzeit auf ihr zweites Kind freuen. Jetzt verrät sie in einem emotionalen Gespräch mit The Sun, dass sie eigentlich Zwillinge erwartet habe, jedoch einen der Embryos in der achten Schwangerschaftswoche verlor. Die traurige Nachricht habe Olivia gemeinsam mit ihrem Mann Alex bei einer Ultraschalluntersuchung bereits kurz nach Weihnachten erhalten. Für ihr Ungeborenes fand die 31-Jährige liebevolle Worte, als sie erklärte: "Du warst geliebt und wirst für immer ein Teil unserer Geschichte bleiben."

Der Verlust des Babys, der auf das sogenannte "Vanishing Twin Syndrome" zurückgeführt wird, bedeutet, dass der Embryo vom Körper der Mutter absorbiert wurde, ohne dass eine Operation notwendig war. Olivia erklärte im Interview, dass die Mischung aus Glück über ihr gesundes Baby und dem Schmerz über den Verlust des anderen für sie kaum zu ertragen war. Ihr sei es nun besonders wichtig, die Erfahrung öffentlich zu teilen, um anderen Eltern in ähnlichen Situationen Trost und Unterstützung zu bieten. Olivia und Alex, die seit 2018 verheiratet sind und bereits einen Sohn namens Abel haben, planen zudem, für Wohltätigkeitsorganisationen Spenden zu sammeln, die Eltern bei der Trauerarbeit unterstützen.

Seit ihrer Teilnahme an "Love Island" im Jahr 2016 gelten Olivia und Alex als eines der bekanntesten Paare der Show. Ihre Liebesgeschichte, die mit einem Antrag in New York begann und mit einer fulminanten Hochzeit in Essex einen ersten Höhepunkt feierte, begeistert Fans bis heute. Die große Nähe zu ihrer Community unterstreicht Olivia immer wieder durch offene Kommunikation – auch bei schwierigen Themen. Schon in der Vergangenheit sprach sie offen über ihre Herausforderungen mit postnataler Depression und ihrem veränderten Körperbild nach der Geburt ihres ersten Kindes.

Instagram / oliviadbowen Alex und Olivia Bowen mit ihrem Baby

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen mit ihrem Sohn Abel im Dezember 2024