Nach Kindsverlust: Olivia Bowen ist letztmalig schwanger

Olivia Bowen (31), bekannt aus der britischen Ausgabe von Love Island, hat verkündet, dass ihre aktuelle Schwangerschaft ihre letzte sein wird. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Ehemann Alex Bowen erwarten diesen Sommer eine Tochter. Doch die Freude über den baldigen Familienzuwachs wurde von einem tragischen Verlust überschattet: Olivia musste den Verlust eines der Zwillinge verkraften, die sie zunächst erwartete. "Ich nehme diese Schwangerschaft besonders intensiv wahr, weil ich weiß, dass es meine letzte sein wird", erklärte die werdende Mutter gegenüber Mirror.

Während Olivia mittlerweile in ihrem dritten Trimester ist, sprechen sie und Alex offen über die Herausforderungen, denen sie auf ihrem Weg zur Elternschaft begegneten. Die Schmerzen und Ängste, die der Verlust eines Kindes mit sich bringt, seien nicht leicht zu verarbeiten gewesen, gestand Olivia. Trotzdem versucht die Britin, den Moment zu genießen: "Es ist, als ob jeder Tag auf der Kippe steht, obwohl wahrscheinlich alles in Ordnung ist."

Trotz des Verlustes freut sich das Paar, das 2018 vor den Traualtar trat, unbändig auf den baldigen Familienzuwachs. Anfang März verrieten Olivia und Alex in einem süßen Instagram-Video das Geschlecht ihres Babys. In der Aufnahme überreichten sie ihrem kleinen Sohn eine Box, in der sich ein Teddybär mit einer rosa Schleife versteckt. "Es ist ein Mädchen, du bekommst eine kleine Schwester", ruft Alex sichtlich erfreut, während die 31-Jährige vor lauter Begeisterung die Hand vor den Mund schlägt. "Mein Herz, meine Seele und meine Familie sind komplett", kommentierte Olivia den Beitrag.

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen mit ihrer Familie, Mai 2025

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen mit ihrem Sohn Abel, März 2025

