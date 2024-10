"Kleine Operation": Olivia Bowen postet plötzlich aus Klinik

Olivia Bowen (30) löst mit einem Foto aus dem Krankenhausbett bei ihren Fans so manche Sorge aus . Am Mittwoch hat die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island schlechte Nachrichten für ihre Follower: Sie liegt in einer Klinik. Was genau sie hat, möchte sie ihrer Community nicht verraten. "Ich werde in den nächsten Wochen wahrscheinlich etwas ruhiger auf Social Media sein. Ich hatte eine kleine Operation – nichts Kosmetisches. Mir geht es gut, als macht euch bitte keine Sorgen um mich", schreibt die Britin in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Es ist nichts Dramatisches, aber ich bin noch nicht bereit, darüber zu sprechen."

Dass Olivia sich ohne Vorwarnung aus dem Krankenhaus meldet, dürfte für ihre Fans mehr als überraschend gewesen sein. Immerhin feierte sie noch vor zwei Wochen den Junggesellinnenabschied einer Freundin auf der griechischen Insel Skiathos. Die Mädelstruppe gönnte sich ein paar entspannte Tage mit Sonnenschein und Meer. Wie sehr die junge Mutter das genoss, zeigte sie ebenfalls im Netz. Sie teilte ein paar Fotos, auf denen sie im Bikini auf einem Felsen posiert, umgeben von jeder Menge Grün, klarem Wasser und strahlend blauem Himmel. Unter den Fotos scherzte sie: "Eine todsichere Methode, um einen Kater zu kurieren."

Olivia selbst ist bereits seit 2018 glücklich unter der Haube. Bei "Love Island" 2016 lernte sie ihren Alex kennen und lieben. 2022 bekamen die beiden dann zum ersten Mal Nachwuchs. Stolz verkündeten die damals frisch gebackenen Eltern die Geburt ihres Sohnes im Netz: "Abel Jacob Bowen – du bedeutest uns alles!" Die Zeit nach der Geburt war für die 30-Jährige allerdings weniger schön: Sie litt an Angstzuständen und einer portpartalen Depression. Angst vor einer weiteren Schwangerschaft habe sie aber dennoch nicht. "Wir würden wirklich gerne noch ein Baby haben. Ich weiß nur nicht, wann", betonte sie Anfang des Jahres im Interview mit OK!.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviadbowen Alex und Olivia Bowen mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige