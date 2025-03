Olivia Bowen präsentiert ihren Babybauch im Kirsch-Bikini

Olivia Bowen (31), bekannt aus der Realityshow "Love Island", präsentierte jetzt auf Instagram stolz ihren Babybauch in einem stilvollen Kirschprint-Bikini während eines Familienurlaubs in Spanien. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alex Bowen und ihrem zweijährigen Sohn Abel genießt die TV-Persönlichkeit wohl gerade ein paar entspannte Tage am Strand. Olivia trug ein fröhliches Bikini-Set, während Alex locker in Shorts und Sonnenbrille an ihrer Seite zu sehen war. Die werdende Zweifach-Mama teilte die Urlaubsfotos unter dem Titel "Ein Tag mit sandigen Zehen und was auch immer Abel sagt" mit ihren Fans.

Der Strandurlaub folgt auf eine emotionale Phase im Leben des Paares. Erst kürzlich teilten Olivia und Alex intime Einblicke in ihr Gender Reveal. Ihre Freude über den Nachwuchs ist groß, doch Olivia sprach offen über den Schmerz, den sie erlebte, als sie während der Schwangerschaft eines ihrer ursprünglich erwarteten Zwillinge verlor. Während eines Auftritts in der Sendung Loose Women schilderte sie, wie es zu dem tragischen Verlust durch das sogenannte Vanishing Twin Syndrome kam, bei dem der Zwilling im frühen Schwangerschaftsstadium vom Körper absorbiert wird. Sie verriet laut DailyMail: "Wir waren am Boden zerstört, aber darüber zu reden hilft."

Die Bowens hatten schon in der Vergangenheit ihre Herausforderungen und freudigen Momente mit der Öffentlichkeit geteilt. Seit ihrer Heirat im Jahr 2018 gelten Olivia und Alex als eines der stabilsten Paare aus "Love Island". Nach der Geburt ihres Sohnes Abel im Jahr 2022 sprach Olivia offen über ihre postnatalen Angstzustände und Kämpfe mit ihrem Körperbild, womit sie ebenfalls vielen Frauen aus der Seele sprach. Trotz all der Hochs und Tiefs geht die kleine Familie gestärkt aus ihren Erfahrungen hervor und zeigt mit den aktuellen Bildern aus Spanien einmal mehr, wie sehr sie das Leben im Hier und Jetzt genießt.

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen im Spanien-Urlaub im März 2025

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen mit ihrem Sohn Abel im Dezember 2024

