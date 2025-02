Realitystars Alex und Olivia Bowen erwarten ihr zweites Kind

Olivia Bowen (31) und ihr Ehemann Alex Bowen erwarten ihr zweites Kind! Die ehemalige Kandidatin der britischen Realityshow Love Island teilte die freudige Nachricht auf Instagram. In einem berührenden Video, das Momente ihrer bisherigen Schwangerschaft zeigt, schrieb sie: "Ein Moment, eine Liebe – Baby Nr. Zwei – wir warten auf dich" Das Paar, das sich 2016 in der Show kennenlernte und 2018 heiratete, freut sich darauf, bald ein Geschwisterchen für Sohn Abel, der im Juni 2022 geboren wurde, willkommen zu heißen.

Olivia machte kein Geheimnis daraus, dass sie noch ein zweites Kind haben möchte. Allerdings litt die Reality-TV-Darstellerin nach der Geburt ihres Sohnes an postnatalen Depressionen und Angstzuständen und musste sich die Entscheidung daher gut überlegen. "Wenn man ein Kind bekommen hat, weiß man nicht, ob [die Angst] besser oder schlechter wird. Zuerst wurde es besser, dann wurde es schlimmer. Es ist ein bisschen wie ein Wirbelwind", erklärte sie Anfang 2024 im Gespräch mit OK!.

Auch mit ihrem After-Baby-Body hatte die 31-Jährige nach der Geburt ihres ersten Kindes zu kämpfen. Während sie sich in der Schwangerschaft noch wohlgefühlt habe in ihrer Haut, habe sie nach der Entbindung sehr mit ihrem Aussehen gehadert. "Ich hatte wirklich, wirklich mit meinem Körperbild zu kämpfen. Schwanger zu sein liebte ich. Und dann, in dem Moment, als Abel geboren wurde, sah ich mich plötzlich in einem ganz anderen Licht", verriet sie im November in dem Podcast "Happy Mum, Happy Baby".

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen mit ihrem Sohn Abel im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Bowen und ihr Mann Alex Bowen im Oktober 2024

Anzeige Anzeige