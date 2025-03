Alex Bowen wurde von zweiter Schwangerschaft überrascht

Alex Bowen, bekannt aus der Realityshow Love Island, konnte seinen Augen kaum trauen, als Ehefrau Olivia Bowen (31) ihm die Nachricht von ihrer zweiten Schwangerschaft überbrachte. "Wir hatten es eine Weile versucht, und Liv hatte den Test tatsächlich etwas früher gemacht", erinnerte sich der 33-Jährige im Gespräch mit OK! und ergänzte: "Der Test zeigte 'nicht schwanger' an, also dachte ich: 'Oh, da passiert nichts.'" Völlig ahnungslos habe er daraufhin die Serie "Yellowstone" geschaut, als Olivia plötzlich aufgeregt hereinplatzte und völlig unerwartet doch die positive Nachricht überbringen konnte. "Ich war geschockt, aber so glücklich. Ich habe mir immer eine große Familie gewünscht, also werden zwei Kinder großartig sein", erklärte Alex. Das Paar freut sich nun auf eine Tochter, die das jüngste Mitglied ihrer wachsenden Familie wird. Ihr zweijähriger Sohn Abel wird bald ein großer Bruder sein.

In dem Interview gab Alex zudem auch einen kleinen Einblick in Olivias Schwangerschaft und ihr Familienleben: "Ihr war ein bisschen schlecht, aber Liv ist immer superpositiv. Sie hat tatsächlich vergessen, wie sie sich fühlte, als sie mit Abel schwanger war, also nehmen wir es Tag für Tag." Die Turteltauben und ihr Sohn Abel sind schon voller Vorfreude auf ihr neuestes Familienmitglied. "Wir sind superaufgeregt. Ich kann es kaum glauben. Wieder Papa, das wird verrückt", schwärmte er.

Im Februar dieses Jahres machten Olivia und Alex die niedlichen Neuigkeiten öffentlich, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Doch ein trauriges Ereignis überschattete die Freude auf ihren Nachwuchs: Im Gespräch mit The Sun erklärten die beiden, dass sie eigentlich Zwillinge erwartet hatten. Olivia verlor einen der Embryos jedoch in der achten Schwangerschaftswoche. Damals gab die werdende Mutter zu, dass die Mischung aus Glück über ihr gesundes Baby und Schmerz über den Verlust des anderen für sie kaum zu ertragen war. An ihr ungeborenes Kind gerichtet erklärte Olivia damals liebevoll: "Du warst geliebt und wirst für immer ein Teil unserer Geschichte bleiben."

Getty Images Olivia und Alex Bowen, 2022

Getty Images Olivia und Alex Bowen im September 2021

