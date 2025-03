Olivia Bowen enthüllt das Geschlecht von Baby Nummer zwei

Olivia (31) und Alex Bowen freuen sich derzeit auf ihr zweites Baby. In einem süßen Instagram-Video verraten die britischen Love Island-Stars nun auch, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten: In dem Clip packen sie gemeinsam mit ihrem Sohn Abel eine kleine Box aus, in der sich ein Teddybär versteckt – der eine rosafarbene Schleife umhat! "Es ist ein Mädchen, du bekommst eine kleine Schwester", ruft Alex sichtlich erfreut, während seine Frau vor lauter Begeisterung die Hand vor den Mund schlägt. "Mein Herz, meine Seele und meine Familie sind komplett", schreibt Olivia unter dem Post.

Die Freude über ihre Schwangerschaft wurde allerdings vor wenigen Wochen von einer herzzerreißenden Nachricht überschattet: Wie die 31-Jährige kürzlich offenbarte, hatten sie und Alex eigentlich Zwillinge erwartet. Olivia verlor jedoch einen der Embryos in der achten Schwangerschaftswoche. "Wir gingen aufgeregt zur Untersuchung, weil wir dachten, alles würde perfekt laufen, aber es war wie ein Schlag ins Gesicht, als wir erfuhren, dass eines der Babys nicht mehr da war", erklärte Olivia zu Gast bei "Loose Women". Sie habe jedoch Trost in dem Wissen gefunden, dass der Embryo von ihrem Körper absorbiert wurde. "Es ist eine sehr traurige Erfahrung, aber das Wissen, dass das Baby immer noch ein Teil von mir ist, hilft mir, die Erinnerung an es zu bewahren", betonte sie.

Olivia und ihr Partner gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben: Sie lernten sich während ihrer Teilnahme an der britischen Version von "Love Island" kennen und heirateten zwei Jahre später. Ihr gemeinsamer Sohn wurde im Juni 2022 geboren und freue sich nun sehr auf sein Geschwisterchen, wie die Reality-TV-Darstellerin während des Interviews verriet. "Abel spricht durch meinen Bauchnabel mit dem Baby. Er wird der beste große Bruder aller Zeiten", schwärmte sie. Seine Neuigkeiten hatte das Paar Anfang vergangenen Monats mit einem berührenden Video im Netz öffentlich gemacht. "Ein Moment, eine Liebe – Baby Nr. Zwei – wir warten auf dich", schrieben sie darunter.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen mit ihrem Sohn Abel, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen mit ihrem Mann Alex und Sohn Abel, Dezember 2024

Anzeige Anzeige