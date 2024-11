Olivia Bowen hatte sehr stark mit After-Baby-Body zu kämpfen

Olivia Bowen (30) spricht offen darüber, wie sie mit ihrem Körper nach der Geburt ihres Sohnes Abel im Jahr 2022 zu kämpfen hatte. In einem emotionalen Gespräch mit Giovanna Fletcher (39) in deren Podcast "Happy Mum, Happy Baby" gesteht die Ex-Love Island-Kandidatin, dass sie bereits wusste, dass sie nach der Entbindung mit ihrem Aussehen zu kämpfen haben würde. Während sie sich in der Schwangerschaft noch wohl in ihrer Haut gefühlt habe, habe sie sich nach der Geburt "über alle Maßen gehasst": "Ich hatte wirklich, wirklich mit meinem Körperbild zu kämpfen. Schwanger zu sein liebte ich. Und dann, in dem Moment, als Abel geboren wurde, sah ich mich plötzlich in einem ganz anderen Licht."

Nach der Geburt begann die 30-Jährige, sich ständig mit anderen frischgebackenen Müttern aus der Öffentlichkeit zu vergleichen, die zur gleichen Zeit wie sie Kinder bekommen hatten. Sie habe gedacht: "Oh mein Gott, du siehst fantastisch aus", und sich unter Druck gesetzt, um schnell wieder in Form zu kommen. Aus diesem Grund begann Olivia viel zu früh mit intensiven Trainings. "Ich fing zu früh mit dem Laufen an, weil ich so auf mein Aussehen fixiert war. Dadurch rissen die Stiche [von den Geburtsverletzungen] wieder auf. Ich bin zu früh geritten, weil ich wieder fit werden wollte, und habe meinem Körper sehr viel Schaden zugefügt", erklärt sie ehrlich.

Olivia, die ihren Ehemann Alex Bowen in der Sendung "Love Island" kennengelernt hat, kämpfte nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit psychischen Herausforderungen. Sie litt an postnataler Depression und fühlte sich nach der Geburt nicht wie eine Mutter. Anfang des Jahres plauderten Olivia und Alex aus, dass sie sich ein Geschwisterchen für ihren Sohn Abel wünschen – auch, wenn sie Angst davor hat, den Geburtsprozess noch einmal zu durchleben.

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Abel

Getty Images Olivia Bowen und ihr Mann Alex Bowen im Oktober 2024

