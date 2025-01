Adrien Brody und Georgina besuchen vertraut Fashion Week

Die Paris Men's Fashion Week zog auch Adrien Brody (51) und seine Georgina Chapman (48) an. Der Schauspieler und seine Liebste besuchten gemeinsam die Show von Louis Vuitton und erschienen dazu sogar im Partnerlook. Beide setzten auf einen schwarzen Look, aber während der Golden Globe-Gewinner in Mattschwarz kam, pimpte Georgina ihr Kleid mit einem eleganten Ledermantel auf. Für die Fans der beiden dürfte der Auftritt etwas Besonderes sein, denn zu gemeinsamen Bildern kommt es nicht allzu oft. Während und nach der Show zeigten Adrien und Georgina sich auch sehr vertraut miteinander: So hakte die Britin sich immer wieder bei ihrem Partner ein und suchte seine Nähe.

Ihr Privatleben halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zusammen sind sie bereits seit 2019 und seitdem bauten sie sich ein gemeinsames Leben auf. Das wird vor allem von ihren Vierbeinern bestimmt, wie der 51-Jährige Mitte Januar in einem Interview mit People verriet – zusammen haben sie nämlich einen Hund, vier Katzen und sogar einen kleinen Esel. Sein Leben mit Georgina bezeichnete er aber als "gesegnet". Er sei dankbar, "eine Partnerin mit derartiger Herzlichkeit und Intelligenz" an seiner Seite zu haben. Die Beziehung mit Georgina sei es auch gewesen, die ihm nach einer längeren Pause zu einem Schauspiel-Comeback verhalf.

Die Rückkehr vor die Kamera lohnte sich für Adrien offenbar, denn aktuell ist er ein heißer Anwärter auf den Oscar als bester Hauptdarsteller. Seine Rolle in dem Drama "Der Brutalist" beeindruckte nämlich Publikum und Kritiker gleichermaßen. Nach seiner Auszeichnung bei den Golden Globes ist der US-Amerikaner jetzt auch bei den BAFTAs nominiert. Sicher die beste Voraussetzung, um auch bei den Oscars bedacht zu werden. Das wäre allerdings nicht der erste Goldjunge für Adrien: Schon für seine Darstellung in "Der Pianist" wurde er in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet.

Getty Images Adrien Brody und Georgina Chapman, Juni 2021

Getty Images Adrien Brody im Januar 2025

