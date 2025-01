"Gesegnet": Adrien Brody schwärmt vom Leben mit Georgina

Adrien Brody (51) und Georgina Chapman (48) genießen ihr gemeinsames Leben abseits des Rampenlichts auf dem Land. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Der Pianist", erklärte in einem Interview mit People, dass er seiner Freundin viel verdanke. Die Modedesignerin, mit der er seit 2019 zusammen ist, habe ihm geholfen, nach einer längeren Pause wieder in die Schauspielerei zurückzukehren. Besonders beeindruckt zeigt sich Adrien von Georginas Herzlichkeit und Intelligenz. Gemeinsam teilen sie ihr Zuhause mit einer ungewöhnlichen Haustier-Sammlung: einem Hund, vier Katzen und sogar Miniatur-Eseln.

Nach Georginas Trennung von dem skandalumwobenen Filmproduzenten Harvey Weinstein (72) fanden sie und Adrien zueinander, und seitdem haben sich in seinem Leben neue Perspektiven eröffnet. Der Schauspieler selbst bezeichnet sein aktuelles Leben als "gesegnet" und betont, wie wichtig es für ihn sei, Freude und Inspiration zu finden, selbst in den schwierigsten Zeiten. Neben einem Golden Globe für seine Rolle in "The Brutalist" wurde Adrien kürzlich auch für einen SAG-Award nominiert. Dabei schildert er, wie die Arbeit an dem Film zutiefst persönlich für ihn war. Die Geschichte seines Charakters, der nach dem Krieg Frieden sucht, erinnert ihn an die Erfahrungen seiner ungarischen Familie, die vor den Schrecken des Krieges in die USA geflohen war.

Abseits von Hollywoods Glamour ziehen Adrien und Georgina große Freude aus den kleinen Dingen des Lebens. In seiner Freizeit widmet sich der Schauspieler der Kunst und Musik, zieht sich gern in sein Mal- oder Tonstudio zurück oder verbringt Zeit in der Natur. Georgina, Mitbegründerin des Modeunternehmens Marchesa, hatte nach der Weinstein-Affäre eine bewegte Zeit hinter sich, doch an Adrien mag sie laut Bekannten vor allem seine empathische und kreative Art. Mit ihrer Liebe zum einfachen, ländlichen Leben haben die beiden ein besonderes Gleichgewicht gefunden, das sie zu schätzen wissen.

Getty Images Adrien Brody im Januar 2025

Getty Images / Theo Wargo Georgina Chapman bei der Costume Institute Gala 2017

