Adrien Brody will seine Freundin Georgina Chapman heiraten

Adrien Brody (51) denkt offenbar darüber nach, zum ersten Mal den Bund fürs Leben einzugehen. Der Schauspieler ist seit 2019 mit der Modedesignerin Georgina Chapman (48) liiert, und laut eines Insiders sei ihre Beziehung für ihn eine besondere Offenbarung. "Adrien ist normalerweise jemand, der nicht über Hochzeit spricht, aber mit Georgina ist es anders – sie hat ihn dazu gebracht, es sich wirklich zu wünschen", verriet eine Quelle gegenüber OK Magazine. Die beiden, die häufig gemeinsam auf roten Teppichen zu sehen sind, sollen immer noch "total ineinander verliebt" sein.

Georgina, die zwei Kinder aus ihrer früheren Ehe mit dem Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein (72) hat, scheint nicht nur Adrien, sondern auch ihr eigenes Leben neu ausgerichtet zu haben. Der Insider verriet weiter, dass Adrien "ein großartiger Stiefvater" sei und sich rührend um Georginas Tochter India und ihren Sohn Dashiell kümmere. "Er sagt oft, dass sie sein Leben ausgeglichener gemacht hat", so die Quelle. Auch die Vorstellung, eigene Kinder zu bekommen, sei für die beiden nicht ausgeschlossen – sogar trotz ihres anspruchsvollen Alters. Eine Hochzeit wäre jedoch eher "low-key", ohne großes Aufsehen, sondern im Kreis der engsten Familie und Freunde, so der Insider.

Georgina blickt auf eine bewegte Vergangenheit. Die Designerin trennte sich 2017 von Harvey, nachdem über 100 Frauen ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Die Scheidung wurde 2021 offiziell vollzogen. In Adrien scheint die gebürtige Britin jedoch einen verlässlichen und liebevollen Partner gefunden zu haben. Beide feiern übrigens am selben Tag Geburtstag, und ihre gemeinsamen Auftritte zeigen sie stets als harmonisches Team. Adrien, der bisher eher als ewiger Junggeselle galt, scheint in Georgina die Frau gefunden zu haben, die ihm zu einem neuen Kapitel in seinem Leben verhelfen könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein und Georgina Chapman 2017

Anzeige Anzeige

Backgrid/ActionPress Adrien Brody und Georgina Chapman in Paris, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige