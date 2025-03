Stefan Mross muss schweren Herzens sein Elternhaus verkaufen

Stefan Mross (49) und sein Bruder Klaus haben sich zu einem emotionalen Schritt entschlossen: Sie verkaufen das Elternhaus in Traunstein, in dem die Familie so viele glückliche Jahre verbracht hat. Das Doppelhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche und einem Garten wurde für 680.000 Euro angeboten, wie der Musiker bestätigte. "Das Haus steht seit Oktober leer. Es muss leben, ein Haus braucht eine Seele", erklärte Stefan gegenüber Bild. Die Entscheidung fiel den Brüdern nicht leicht, doch mittlerweile habe sich bereits eine neue Familie mit zwei Kindern gefunden, die das Haus übernehmen wird.

Der Verkauf des Hauses hängt unmittelbar mit der gesundheitlichen Situation ihrer Mutter Stefanie zusammen. Die Rentnerin leidet an fortschreitender Demenz und lebt seit Herbst in einem nahegelegenen Seniorenheim, wo sie intensiv betreut werden kann. Stefan betonte, dass sie dort sehr glücklich sei und sich immer über Besuche freue, unter anderem auch von ihm und seiner Freundin Eva Luginger. Besonders wichtig sei ihm gewesen, dass die neuen Bewohner des Hauses das Leben und die Freude hineinbringen, die die Immobilie einst geprägt haben. "Es wird eine junge, glückliche Familie sein. Das ist der Lauf des Lebens", so der Moderator.

Stefan Mross sprach bereits Anfang des Jahres öffentlich über die Herausforderungen, die die Krankheit seiner Mutter für die Familie mit sich bringt. Trotz dieser Belastung bleibt die Verbindung zwischen Mutter und Sohn stark: "Sie erkennt uns immer noch und hat ihren Humor nicht verloren." Die Liebe zu den Bergen, die seine Mutter seit jeher begleitet, schafft auch jetzt eine vertraute Umgebung für sie. Während Klaus in der Nähe lebt und sich kümmern kann, versucht Stefan trotz eines vollen Terminplans, regelmäßig für Besuche zu kommen. Das Loslassen des Elternhauses markiert für beide Söhne einen weiteren bedeutsamen Einschnitt in ihr Leben.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

Instagram / stefan.mross Eva Luginger und Stefan Mross, November 2024

