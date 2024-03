Es ist sein Jahr: Cillian Murphy gewinnt seinen ersten Oscar

Filmfans aufgepasst! Einer der bedeutendsten Filmpreise wird gerade wieder verliehen: die Oscars! Vor wenigen Augenblicken mussten die Nominierten in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" noch zittern. Jetzt wurden Bradley Cooper (49), Colman Domingo, Paul Giamatti (56), Cillian Murphy (47) und Jeffrey Wright (58) aber endlich erlöst. Den Goldjungen darf nämlich Cillian mit nach Hause nehmen! "Ich bin ein sehr stolzer irischer Mann, der heute Abend hier steht, also. Wir haben einen Film über einen Mann gemacht, der eine Bombe gebaut hat, also möchte ich dies den Friedensstiftern widmen", betonte er in seiner Dankesrede. Zudem bedankte er sich bei seinem Team, dem ganzen Cast rund um "Oppenheimer", aber vor allem seiner Familie. Die vergangenen Monate waren voller Erfolge für den Iren. Denn er gewann unter anderem auch den Golden Globe für seine Performance.

Seine Kontrahenten freuten sich selbstverständlich mit – obwohl sie leer ausgingen. Aber in welchen Filmen brillierten die Herren denn überhaupt? Bradley wurde für seine Darbietung in "Maestro" nominiert, in dem er den berühmten Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein (✝72) verkörperte. Colman überzeugte mit seiner Rolle in "Rustin" die Academy. Paul wurde für seine Leistung in "The Holdovers" nominiert. Cillian spielte in "Oppenheimer" den US-amerikanischen Physiker und brillierte in seiner Rolle. Jeffrey begeisterte in "American Fiction".

Neben den Nominierungen und Ehrungen ist aber auch die Moderation von Jimmy Kimmel (56) wieder Unterhaltung pur. Das vierte Mal führt er nun durch den Abend – auch vergangenes Jahr war er als Host engagiert worden. Dass er für viele Lacher an dem Abend sorgen würde, versprach bereits der Oscars-Werbefilm. Der 56-Jährige parodierte darin den Filmhit des Jahres 2023 Barbie!

