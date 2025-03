"Anora" gewinnt den Oscar in der Kategorie "Bester Film"

Im Dolby Theatre in Los Angeles werden gerade zum Mal 97. die Oscars verliehen. Nun steht auch fest, welcher Streifen einen Goldjungen in der heiß begehrten Kategorie "Bester Film" abräumt: "Anora" von Sean Baker. Das ist somit der dritte Goldjunge des kanadischen Regisseurs an diesem Abend. "Wir haben diesen Film alleine und unabhängig gemacht. Macht das bitte mehr, wir brauchen mehr davon. [...] danke auch an meinen Eltern und meine Schwestern, die mich immer unterstützt haben", erklärt Sean stolz, mit dem Oscar in den Händen. Zuvor ergatterte Mikey Madison, die in "Anora", die weibliche Hauptrolle spielt, den begehrten Award.

Auf der Nominierungsliste für den Oscar in der Kategorie für den besten Film standen außerdem: "The Brutalist" von Brady Corbet, "A Complete Unknown" von James Mangold (61), "Conclave" vom deutschen Regisseur Edward Berger. Auch Dune: Part Two von Denis Villeneuve, "Emilia Pérez" von Jacques Audiard, "I’m Still Here" von Walter Salles waren heiße Oscar-Anwärter. "Nickel Boys" von RaMell Ross, "The Substance" von Coralie Fargeat, Wicked von Marc Platt ebenfalls.

2024 ging der Oscar an Christopher Nolans (54) Werk "Oppenheimer". "Ich könnte es leugnen, aber ich habe schon so lange von diesem Moment geträumt. Und jetzt stehe ich hier. Unser Team war einfach unglaublich bei diesem Film, also vielen Dank an Cast und Crew", freute sich Christian damals riesig über den Gewinn.

Getty Images "Anora"-Produzent Sean Baker bei den Oscars 2025

Getty Images Filmregisseur Christopher Nolan, März 2024

