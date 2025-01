Keke Palmer schwärmt vom Gesangstalent ihres Sohnes Leodis

Keke Palmer (31) ist überwältigt vom musikalischen Talent ihres kleinen Sohnes Leodis Andrellton, der im Februar 2023 geboren wurde. Während eines Auftritts in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" verriet die "Nope"-Schauspielerin, dass ihr 23 Monate alter Leo bereits ein beeindruckendes Gehör hat. "Er hat die absolut perfekte Tonhöhe", erklärte Keke und beschrieb seinen Gesang liebevoll als "das Süßeste auf der Welt". Sie könnte sich sogar vorstellen, dass er eines Tages in ihre Fußstapfen tritt.

Die Schauspielerin, Sängerin und Game-Show-Moderatorin äußerte scherzhaft, sie hofft, Leodis könnte in ein paar Jahrzehnten ihre Rolle als Moderatorin der TV-Show "Password" übernehmen und so das Familienerbe fortführen. Gleichzeitig betonte sie, dass sie ihren Sohn in jeder Entscheidung unterstützen wird, auch wenn er etwas ganz anderes machen möchte, wie etwa Baseball spielen. In einem Gespräch mit dem Magazin People im vergangenen Jahr schwärmte Keke: "Ich genieße es einfach, ihm beim Aufwachsen zuzusehen." Besonders berührt sie, wie erfüllend und herausfordernd zugleich die Erfahrung ist, Mutter zu sein.

Keke, die ihren Sohn Leodis aus einer früheren Beziehung mit Darius Jackson hat, ist nicht nur für ihre Vielseitigkeit im Showbusiness bekannt, sondern auch dafür, wie offen sie über ihre Mutterrolle spricht. Sie selbst liebt die Bühne seit ihrer Kindheit und scheint diese Leidenschaft an ihren kleinen Sohn, der auch gerne tanzt, weiterzugeben. Über ihre eigenen Herausforderungen als Mutter sprach die "One Of Them Days"-Darstellerin ebenfalls: "Man möchte sicherstellen, dass man immer für das Baby da ist." Persönlich schätzt sie die neuen Facetten ihres Lebens und lässt ihre Fans regelmäßig an berührenden Momenten mit Leodis teilhaben.

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Söhnchen Leo im Oktober 2024

Instagram / keke Leodis "Leo" Andrellton und Keke Palmer bei den Proben für die BET Awards 2024

