Chiwetel Ejiofor verrät Detail über Dreh mit Renée Zellweger

Hollywood-Star Chiwetel Ejiofor (47) überrascht mit einer neuen Rolle, die viele Fans nicht kommen sahen: Der britische Schauspieler, bekannt aus "12 Years a Slave" oder "Tatsächlich Liebe", spielt im vierten Teil der Bridget Jones-Reihe mit, der am 14. Februar Premiere feierte. Als Mr. Wallaker, ein pragmatischer Wissenschaftslehrer, trifft er auf die titelgebende Heldin, dargestellt von Renée Zellweger (55). Nun erzählte er gegenüber Vanity Fair von einem interessanten Detail: Während der Dreharbeiten und auch abseits der Kamera blieb Renée strikt in ihrer Rolle und sprach durchweg mit einem britischen Akzent. "Erst während der Pressetour habe ich sie tatsächlich als sie selbst gehört, als Texanerin. Am Anfang war das irgendwie überraschend, ein bisschen seltsam", verriet er im Interview.

Chiwetel erzählte weiter, es sei, als ob man jemanden zum ersten Mal trifft, mit dem man eigentlich schon viel Zeit verbracht hat: "Es ist ein bisschen verwirrend, aber ich nehme an, deshalb ist es so überzeugend, wenn sie vor der Kamera steht." Selbst bei privaten Telefonaten soll Renée mit dem britischen Akzent ihrer Rolle gesprochen haben. In "Bridget Jones: Mad About the Boy" lernen sich die beiden zunächst unter eher frostigen Umständen kennen. Doch im Laufe des Films tauchen andere Facetten von Mr. Wallakers Persönlichkeit auf, die eine Verbindung zwischen ihm und der verwitweten Bridget entstehen lassen.

Beruflich zeigt sich Chiwetel vielseitig und engagiert. Neben seiner Hauptrolle in der Romanverfilmung "The Rob Peace" war er auch als Regisseur und Drehbuchautor tätig. Das Projekt, das sich mit Themen wie Bildung, Rassismus und sozialen Ungerechtigkeiten beschäftigt, bezeichnete er als eines der bewegendsten seiner Karriere. Während viele Chiwetel durch seine Arbeit in Dramen kennen, schätzt er selbst die Abwechslung zwischen ernsten und unterhaltsamen Projekten wie der "Bridget Jones"-Reihe. Für Renée Zellweger, die in allen Filmen die Hauptrolle spielte, hieß es nun Abschied nehmen von dem Projekt, da es sich um den letzten Teil handelte.

Getty Images Chiwetel Ejiofor and Renée Zellweger bei SiriusXM in New York

United Archives GmbH / ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

