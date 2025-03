Tyra Banks räumt Fehler bei "America's Next Topmodel" ein

Tyra Banks (51), ehemalige Gastgeberin der Reality-Show America's Next Topmodel, äußert sich in einem Interview mit dem Magazin Essence zu den Fehlern der Show. Sie erklärt, dass sie rückblickend "so viele Dinge" an ANTM ändern würde. Die Sendung, die von 2003 bis 2018 lief, geriet in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik, unter anderem wegen eines als toxisch empfundenen Klimas und fragwürdiger Entscheidungen, die Tyra für junge Models traf. "Es gab Dinge, die wir gemacht haben, und ich dachte mir: 'Das hätte ich nicht tun sollen'", sagt sie im Gespräch.

Die Kritik an der Show wurde besonders während der Corona-Pandemie verstärkt, als Clips vieler umstrittener Momente aus ANTM in den sozialen Medien neue Aufmerksamkeit erhielten. Eine Szene, in der Tyra ein Model anschrie, weil sie ihre Zahnlücke nicht schließen wollte, oder ein Fotoshooting, das Blackfacing beinhaltete, sorgten für öffentliche Empörung. Tyra erklärt, dass sie mit den damaligen Informationen und unter dem Druck der Modeindustrie gehandelt habe, was die Perspektive erschwert habe. Zudem habe es Widerstände gegeben, als sie mehr Diversität in die Modelwelt bringen wollte. "Ich bekam Dinge zu hören wie: 'Oh, du hast Mädchen aus dem Ghetto in deiner Show'", berichtet sie. Bereits 2020 entschuldigte sich Tyra auf der Plattform X für ihre "falschen Entscheidungen".

Tyra, die seit ihrem 15. Lebensjahr in der Modebranche tätig ist, hat immer wieder betont, wie sehr sie versucht habe, Vielfalt in ihrem Beruf zu fördern. Mit ANTM wollte sie laut eigener Aussage jungen Frauen die Türen zu einer Karriere im Modelbusiness öffnen. Doch ihre Herangehensweise wurde nicht immer positiv aufgenommen. Privat ist die 51-Jährige in den letzten Jahren einen Schritt zurückgetreten – sie widmet sich ihrem Sohn York, den sie 2016 durch eine Leihmutter bekam, und ist inzwischen auch als Moderatorin tätig. Mit ihrer Talkshow "The Tyra Show" und anderen Projekten hat sie eine Plattform geschaffen, um persönliche Themen sowie Reue und Reflexion sichtbar zu machen.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Visual "America's Next Topmodel"-Kandidatinnen 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks, 2019 in Los Angeles

Anzeige Anzeige