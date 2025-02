Model Tyra Banks zeigt sich ungeschminkt beim Einkaufsbummel

Victoria's Secret-Model Tyra Banks (51) zeigte sich am Dienstag im australischen Sydney von ihrer natürlichen Seite. Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die ehemalige "America's Next Top Model"-Moderatorin ungeschminkt, während sie einige Besorgungen macht. Gekleidet in ein legeres Ensemble aus einer offenen Jacke, passendem Oberteil und Jogginghose, kombiniert das Supermodel dazu Sneakers und eine Designer-Tasche. Ihr Haar trägt sie offen, während ein Stirnband die ihre Locken bändigt. Tyra pendelt derzeit zwischen Los Angeles und Sydney, um in Australien ihre Eiscreme-Kette "Smize & Dream" zu etablieren.

In einem Interview mit dem Daily Telegraph verriet Tyra erst vor wenigen Wochen, dass sie die Zeit in Australien sehr genieße, vor allem die kulturellen Unterschiede. Sie liebe es, mit ihrer Familie einen Tag in einem Einkaufszentrum zu verbringen – inklusive Frühstück im Food Court, Kinobesuch und sogar einem Ausflug zu verschiedenen Warenhäusern. "Ich mag den australischen Kmart", erklärte sie. Das sei für sie ein Kontrast zu den USA, wo solche Erlebnisse selten seien und es beim Einkaufen oft nur um den schnellen Bedarf gehe. Obwohl sie schon für Luxusmodehäuser wie Saint Laurent, Chanel und Dior gemodelt hat, findet die Schauspielerin, die mit ihren Kolleginnen Kate Moss (51) und Carla Bruni Sarkozy (57) zu den Laufsteg-Ikonen der 1990er Jahre zählt, den Kmart Down Under "schick". Auch mit australischen Gepflogenheiten und Traditionen scheint sich Tyra also gut arrangiert zu haben.

Neben beruflichen Projekten und ihrer Familie hat Tyra in Australien sogar eine neue Freundin gefunden: die ehemalige Außenministerin Julie Bishop. Über einen gemeinsamen Bekannten lernten sich die beiden Frauen bei einem Abendessen kennen und wurden schnell enge Vertraute. In einem Radiointerview schwärmte die 51-Jährige von der Ex-Politikerin: "Sie ist wie die Hillary Clinton (77) von Australien. So warmherzig und humorvoll." So eine enge Freundschaft gibt Tyra, nachdem sie in den Waldbränden in L.A. ihr Haus verloren hat, wohl viel Halt.

Collage: Getty Images, Getty Images, Getty Images Collage: Tyra Banks, Kate Moss und Carla Bruni bei der Victoria's-Secret-Fashionshow 2024

Getty Images Tyra Banks bei der Victoria's-Secret-Show 1998

