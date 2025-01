Ist das noch Fashion? Tyra Banks verhüllt bei Tennismatch

Das Australian Open zieht wie jedes Jahr jede Menge große Stars an. Auch Supermodel Tyra Banks (51) ist in diesem Jahr im Publikum vorzufinden – und sie zieht dank ihres außergewöhnlichen Outfits sämtliche Blicke auf sich. An sich scheint es sich bei ihrem Look um eine lockere, schwarze Jogginghose und einen farblich passenden Pullover mit übergroßer Kapuze zu handeln. Jedoch erinnert die Haube aufgrund ihrer Größe und der außergewöhnlichen Passform fast schon an ein Kostüm aus einem dystopischen Film. Um den Look abzurunden, trägt Tyra auch noch dunkles, rauchiges Make-up, das ihre Augen hervorhebt.

Der Victoria's Secret-Engel verweilt aber nicht nur für das Tennisturnier in Australien. Tatsächlich wohnt sie in Sydney, weil sie im März dieses Jahres dort einen Eisladen für ihre Marke Smize & Dream eröffnet hat. Dass sie ihre Zeit gerade in Australien verbringt, kann man auch als glücklichen Zufall sehen: So konnte sie einem großen Unglück entgehen. Durch die verheerenden Brände, die seit Wochen in Los Angeles wüten, hat das Model ihr Haus in der Glamourstadt verloren. Wie sie in der Talkshow "Sunrise" schilderte, ist es komplett niedergebrannt. Viele tausende Menschen und Hollywoodstars mussten evakuiert werden, Tyra verlor durch das Feuer nur das Haus und einen kleinen Teil ihres Eigentums – schon vor dem Feuer habe sie einen Großteil ihrer Sachen auf ihre anderen Häuser in New York und Sydney aufgeteilt.

Neben ihrem Durchbruch als Unternehmerin feierte Tyra in den vergangenen Monaten auch noch andere Erfolge: Nach einer jahrelangen Pause vom Modeln kehrte sie im Oktober 2024 wieder auf den Laufsteg zurück! Als Teil der großen Comeback-Show für Victoria's Secret nahm sie diesmal eine ganz besondere Rolle ein. "Als ich dieses Mal über den Victoria's Secret Laufsteg ging, hatte ich das Gefühl, all diese Frauen zu repräsentieren — 50-jährige, unsichere Frauen. Es war mehr als nur ich selbst. Als ich die Aufnahmen sah, dachte ich: 'Wow, ich war wie eine Art Sprachrohr.'", erklärte sie in der "The Drew Barrymore Show".

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Supermodel

Anzeige Anzeige

Instagram / tyrabanks Tyra Banks und Bella Hadid, Models

Anzeige Anzeige

Anzeige