Tyra Banks war am Set von "Coyote Ugly" eingeschüchtert

Tyra Banks (51) hat gestanden, dass sie sich am Set des Films "Coyote Ugly" von ihrer Kollegin Bridget Moynahan (53) eingeschüchtert gefühlt habe – und das, obwohl die beiden sich schon lange aus ihrer gemeinsamen Zeit als Models kannten. Bei einem Q&A zum 25-jährigen Jubiläum des Films erzählte Tyra den begeisterten Fans im Aero Theatre im kalifornischen Santa Monica, wie ungewohnt es für sie gewesen sei, Bridget in einer anderen Rolle zu sehen: "Backstage bei Modelshows war sie immer süß und fröhlich. Und dann kam sie am Set zu mir: 'Was geht, Tyra, reich mir die Cola.' Das war ein echter Unterschied." Zu der Veranstaltung erschienen auch andere Stars des Films wie Melanie Lynskey (47), Maria Bello und Piper Perabo.

Bridget, die damals die mutige Rachel im Film spielte, erklärte, dass auch sie unsicher gewesen sei. Es sei eines ihrer ersten Schauspielprojekte gewesen, und gerade Maria, die als Barbesitzerin Lil eine zentrale Rolle übernahm, habe eine beeindruckende Präsenz gezeigt. Bridget erinnerte sich besonders an eine Szene zu Beginn des Films: "Tyra, ich dachte: 'Danke, dass du das Tanzen übernommen hast.' Das hätte ich mich nie getraut!" Tyra hingegen lobte die Dynamik aller Schauspielerinnen und teilte später lachend mit, dass ihre Filmfigur Zöe in ihrer Vorstellung heute eine erfolgreiche Anwältin sei. Maria fügte hinzu, dass die Vielfalt und Stärke der Charaktere mit Bedacht geschrieben worden seien und deshalb so gut miteinander harmoniert hätten.

Tyra, die heute vor allem als Moderatorin und Unternehmerin bekannt ist, startete ihre Karriere als Model und schrieb Geschichte, als sie als erste Afroamerikanerin auf den Covern der Sports Illustrated und GQ erschien. Auch Bridget hat seit "Coyote Ugly" eine erfolgreiche Karriere hingelegt, insbesondere mit ihrer Rolle in der Serie "Blue Bloods". Die beiden verbindet nicht nur ihre Modelvergangenheit, sondern auch der Respekt füreinander. Trotz anfänglicher Unsicherheiten am Set gelang es dem Cast von "Coyote Ugly", eine Chemie zu schaffen, die den Film bis heute zu einem Kultklassiker macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Maria Bello, Bridget Moynahan, Izabella Miko und Piper Perabo in "Coyote Ugly"

Anzeige Anzeige

Getty Images Piper Perabo, Izabella Miko, Maria Bello und Tyra Banks während der "Coyote Ugly"-Promotion, 2000

Anzeige Anzeige

Anzeige