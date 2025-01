Auch Model Tyra Banks verlor ihr Haus durch Brände in L.A.

Tyra Banks (51) hat in einem emotionalen Interview in der australischen Morgenshow "Sunrise" enthüllt, dass sie und ihr Partner Louis Bélanger-Martin eines ihrer Häuser bei den verheerenden Bränden in Los Angeles verloren haben. Das Supermodel, das aktuell in Sydney lebt, brach in Tränen aus, als sie erzählte, dass ihr Haus in Pacific Palisades vollständig niederbrannte, während sie sich in Australien aufhielt. "Ich habe bisher nicht darüber gesprochen, weil ich die Aufmerksamkeit nicht auf mich lenken wollte", gestand Tyra. Bei der Befragung durch die Moderatoren Natalie Barr und Matt Shirvington gab sie an, erst am Telefon von ihrem Partner von dem Verlust erfahren zu haben. "Dann gingen wir nach Hause und weinten."

Die Pacific-Palisades-Brände, die seit Anfang Januar zu wüten begannen, zerstörten laut Behörden über 5.000 Gebäude und mindestens 23.700 Hektar Land. Über 88.000 Bewohner wurden evakuiert, und der Gouverneur Kaliforniens bezeichnete die Brände als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte des Landes. Für Tyra kam die Nachricht überraschend, obwohl sie nach eigenen Angaben den Großteil ihrer Habseligkeiten bereits vor dem Feuer aus Los Angeles fortgeschafft hatte. Trotzdem war der Schock groß. Zu dem Zeitpunkt der Nachricht habe sie mit Freunden gefeiert und sich zunächst darauf konzentriert, die Sicherheit von Verwandten und Bekannten in der Region zu überprüfen. Erst später habe sie realisiert, dass auch sie betroffen war.

Für die einstige America's next Topmodel-Moderatorin, die sich momentan auf die Eröffnung ihres ersten Eiscafés "Smize & Dream" am Standort Sydney vorbereitet, war dieses Ereignis ein schwerer Schlag. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Model und TV-Star betont Tyra vor allem ihre Liebe zum Familienleben und ihre privaten Unternehmungen, wie zuletzt die Entwicklung ihres Eismarken-Konzepts. Es ist nicht das erste Mal, dass Tyra in einem Interview über die Herausforderungen in ihrem Leben sprach – sie ist bekannt dafür, offen über persönliche und berufliche Höhen und Tiefen zu sprechen. Dieses Mal aber zeigte sich das Model besonders verletzlich und betonte, dass sie sich bewusst gegen öffentliches Mitleid entschieden habe, um anderen Menschen in dieser Krisensituation Raum zu geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks, selbstbewusst wie immer

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyra Banks bei der "Victoria's Secret"-Show, November 2001

Anzeige Anzeige