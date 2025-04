So erging es Tyra Banks während der Kinderwunschbehandlung

Supermodel Tyra Banks (51) hat offen über ihre Erfahrungen mit der künstlichen Befruchtung gesprochen und dabei intime Einblicke in ihre Gefühlswelt gegeben. Während eines Gastauftritts in der Sendung "Today with Jenna and Friends" beschrieb Tyra, dass sie sich während des Prozesses manchmal "unzureichend" gefühlt habe. Besonders während der Eizellgewinnung sei ihr ein Moment in Erinnerung geblieben: "Der Arzt flüsterte mir zu: 'Sie haben sechs Eizellen', und dann ging er zum nächsten Vorhang und sagte laut: 'Sie haben 35 Eizellen.'" Diese Situation habe sie verletzt – gleichzeitig sei sie jedoch dankbar, dass sie die Möglichkeit hatte, durch die sogenannte In-Vitro-Fertilisation (IVF) Mutter zu werden, bevor ihre biologische Uhr abgelaufen war.

2016 wurde Tyra durch eine Leihmutter Mutter ihres Sohnes York Banks Asla, den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Erik Asla großzieht. Rückblickend beschreibt die Geschäftsfrau, wie IVF sie vor einer möglichen Kinderlosigkeit gerettet habe: "Ich habe meine Karriere immer vor das Thema Familie gestellt. Es war fast zu spät, doch IVF hat mich gerettet." Die Geburt ihres Sohnes sei für sie das größte Geschenk gewesen, verriet sie. Trotz der Herausforderungen als berufstätige Mutter mache York ihr Leben "absolut lohnenswert". Neben ihrer Karriere als Moderatorin und Unternehmerin zieht die ehemalige Dancing with the Stars-Gastgeberin ihre Priorität aus den Momenten mit ihrem Sohn, wie sie dem Magazin People einst erzählte: "Wenn es spät wird, gehe ich trotzdem ins Bett und kuschle mit ihm."

Tyra lebt inzwischen mit ihrem Lebenspartner Louis Bélanger-Martin und ihrem Sohn in Australien, wo sie sich für ihr Eiscreme-Unternehmen "SMiZE and Dream" engagiert. Australien sei für sie zur zweiten Heimat geworden, da sie häufig für die Produktion ihres Produkts dort zu Besuch war. "Ich habe mich sofort in das Land verliebt", erzählte sie im Interview mit People. Die Leidenschaft der Australier für Eiscreme sei letztlich ein ausschlaggebender Grund für den Umzug gewesen. Neben ihrer Mutterrolle und dem Eiscreme-Business bleibt Tyra auch als Wegbereiterin für Diversität und Offenheit in der Modelbranche ein Vorbild für viele.

Getty Images Tyra Banks, Supermodel

Timm, Michael / ActionPress Tyra Banks bei der Fashion Week in Berlin 2022

