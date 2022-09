Kamerascheu: Auch Supermodel Tyra Banks hat Selbstzweifel!

Tyra Banks (48) spricht offen über ihr Selbstbild! Die US-Amerikanerin gehört zu den bekanntesten Models der Welt. Als Moderatorin von America's next Topmodel erreichte sie zudem ein Millionenpublikum. Doch Tyra lässt ihre Fans auch hinter die Fassade blicken: So zeigte sie ihren Followern etwa ihre natürliche Haarpracht. Ihre Selbstzweifel hält die Beauty ebenfalls nicht geheim: Denn bei zu vielen Kameras dreht sich bei ihr das Gedankenkarussell.

Bei der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week plauderte Tyra in Anwesenheit von Promiflash aus dem Nähkästchen. Auf dem roten Teppich sei sie nämlich alles andere als entspannt: "Als Model ist man auf eine Kamera trainiert, da weiß ich genau, was zu tun ist. Bei hundert Kameras denke ich ständig, dass ja jetzt 99 schlimme Fotos entstehen und nur ein gutes." Dann fingen auch bei ihr die Selbstzweifel an, betonte sie.

Denn auf einmal stelle sie sich eine ganze Menge Fragen, die sie sonst nicht belasten würden: "Hast du die Arme ausreichend trainiert, was macht man am besten mit den Füßen, hast du Lippenstift auf den Zähnen?" Diese Scheu vor zu vielen Kameras könne sie bis heute nicht wirklich abgelegen.

Getty Images Tyra Banks, Moderatorin von "Dancing with the Stars"

Getty Images Tyra Banks, 2018 in Los Angeles

Instagram / tyrabanks Tyra Banks und ihr Sohn York im Februar 2016

