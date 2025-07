Videospielsucht: Tyra Banks lässt Sohn Vertrag unterzeichnen

Tyra Banks (51) hat eine ungewöhnliche Methode gefunden, um der Videospiel-Leidenschaft ihres neunjährigen Sohnes York entgegenzuwirken: einen Vertrag! Die ehemalige America's next Topmodel-Moderatorin erklärte in der Sendung "Today With Jenna & Friends", dass sie ursprünglich eine strikte Regel gegen Videospiele zu Hause hatte. Doch ihr Partner, der Stiefvater ihres Kindes, brachte Spiele wie "Roblox" und "Minecraft" ins Haus, was York in den Bann zog. Um nicht völlig die Kontrolle zu verlieren, wandte sich Tyra an die Künstliche Intelligenz ChatGPT, die eine clevere Idee vorschlug: Ein schriftlicher Vertrag regelt nun, wann und unter welchen Bedingungen York spielen darf. Doch trotz der Unterschrift ihres Sohnes erfordert die Durchsetzung des Vertrags von Tyra einiges an Durchhaltevermögen.

Das Model erklärte weiter, dass es nicht immer leicht sei, das Abkommen in ihrem vollen Alltag durchzusetzen. Zusätzlich plauderte sie darüber, dass sie ChatGPT liebevoll "Gwyneth" nennt – eine Anspielung auf Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52). Die Vereinbarung sieht vor, dass ihr Sohn sich den Zugang zu Videospielzeit durch erledigte Hausarbeiten und erledigte Schulaufgaben verdienen muss. Dennoch sieht sich Tyra immer wieder mit Grenzüberschreitungen konfrontiert, wenn York an Wochentagen versucht, die Regeln zu umgehen. Ein daran angeschlossener Appell in die Kamera zeigte, dass Tyra das Thema mit einem Augenzwinkern behandelt: "Hörst du mich, mein Kind? Keine Videospiele während der Woche!"

Die berühmte Unternehmerin hat sich in den letzten Jahren immer wieder offen und ehrlich über ihre persönlichen Erfahrungen geäußert, sei es über die Herausforderungen der Elternschaft oder ihre Kinderwunschbehandlung durch In-vitro-Fertilisation. Ihre Mutterrolle empfindet sie als das größte Geschenk, auch wenn sie Yorks Begeisterung für Videospiele infrage stellt. Abseits davon verfolgt Tyra mit ihrer Eismarke SMiZE & DREAM erfolgreich geschäftliche Ziele, was sie als eine Hommage an die gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter in Los Angeles sieht. Dabei steht für sie immer wieder der Traum im Vordergrund, den sie nicht nur für sich, sondern auch für ihren Sohn bewahren möchte.

Getty Images Tyra Banks bei der Premiere von "Life Size 2"

Getty Images Tyra Banks, Model

Getty Images Tyra Banks im Juni 2022