Tyra Banks eröffnet eigene Eisdiele in ihrer neuen Heimat

Tyra Banks (51) hat einen neuen, aufregenden Schritt in ihrer Wahlheimat Australien gewagt – und dort ihren ersten Eisladen im belebten Darling Harbour von Sydney eröffnet. Die Unternehmerin und frühere Moderatorin von "America's Next Top Model" erklärte in einem Interview mit Daily Mail, dass sie sich nach mehreren Besuchen in die Stadt und ihre entspannte Atmosphäre verliebt habe. Gemeinsam mit ihrer Familie, die Wochenenden gerne im nahegelegenen Tumbalong Park verbringt, hat sie beschlossen, ihre globale Geschäftserweiterung von hier aus zu starten. Als besonderes Highlight wird "Tyra's Favourite", ihre Lieblingssorte mit einer Mischung aus gesalzener Sahne, buttergerösteten Pekannüssen und einer Karamellbutter-Sauce, im neuen Geschäft angeboten.

Tyra plant nicht nur, lokale Prominente in ihre Marke einzubinden, sondern sie möchte mit ihrem Unternehmen auch eine inspirierende Botschaft vermitteln. Vor allem Frauen ermutigt sie dazu, sich neu zu erfinden und Rückschläge nicht als Endstation zu betrachten. "Es ist nie zu spät", betonte sie und riet, gut vorbereitet ins Leben zu gehen und auf den entscheidenden Moment, in dem das "Ja" kommt, bereit zu sein. Neben dem Geschäft hat sich das Model voll und ganz auf den Lebensstil in Australien eingelassen und erzählt augenzwinkernd, wie sie bei Einkäufen in australischen Supermarktketten inzwischen genauso aufzugehen scheint wie in Designerboutiquen.

Private Schicksalsschläge haben das Model dennoch gezeichnet. Tyra verlor eines ihrer Häuser in Kalifornien durch die schlimmen Waldbrände im vergangenen Januar. Die Tragödie hat ihr Umfeld enger zusammengebracht, und trotz der Belastung durch solche Ereignisse ist sie entschlossen, mit Stärke und Optimismus nach vorne zu blicken. Es ist diese Mischung aus Professionalität, Zuversicht und Leidenschaft, die die 51-Jährige zu einem Vorbild für Frauen weltweit macht.

Getty Images Tyra Banks bei der Eröffnung ihre Eisladens SMiZe & Dream Ice Cream in Sydney, Australien

Getty Images Tyra Banks, Model

Getty Images Tyra Banks bei der Victoria's Secret Fashion Show im Oktober 2024