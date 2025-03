Tyra Banks beeindruckt bei Pariser Modewoche mit neuem Look

Tyra Banks (51) legte am Sonntag bei der Balenciaga-Show während der Paris Fashion Week einen echten Wow-Auftritt hin. Die ehemalige America's next Topmodel-Jurorin trug eine schwarze, gepolsterte Jacke, die sie stilvoll mit einem hautengen Kleid kombinierte. Eine ovale, schwarze Sonnenbrille und ein eleganter Dutt rundeten ihren coolen Look ab. Besonders fielen ihre gebleichten Augenbrauen ins Auge und sorgten für einen echten Hingucker. Das Topmodel posierte in seinem lässigen Outfit neben Stars wie Alessandra Ambrosio (43), Barbara Palvin (31) und Jessica Alba (43).

Die Modeikone, die von 2003 bis 2018 die Erfolgsshow "America's next Topmodel" leitete, verbringt ihre Zeit jedoch nicht nur auf glamourösen Events. Anfang des Monats wurde sie auf einem McDonald's-Parkplatz in Sydney gesichtet, wo sie entspannt einen Cheeseburger genoss. Tyra war in Australien, um sich auf die Eröffnung einer neuen Filiale ihrer Eismarke "Smize & Dream" in Darling Harbour vorzubereiten. Die aus Los Angeles stammende Marke hat mittlerweile auch Standorte in Washington, D.C. und Dubai und erfreut sich großer Beliebtheit. Für ihren Ausflug wählte das Model ein lockeres Outfit, bestehend aus einem Tanktop und Trainingshosen mit dem Logo ihrer Marke. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

In Sachen Fashion zeigt sich das Supermodel immer wieder experimentierfreudig. Ende Januar sorgte die Laufsteg-Bekanntheit mit ihrem Look für Diskussionen. Während der Australian Open zog sie alle Blicke auf sich. Ihr Outfit bestand damals aus einer lockeren, schwarzen Jogginghose und einem farblich passenden Pullover mit einer übergroßen Kapuze. Abgerundet wurde der Look durch dunkles, rauchiges Make-up, das ihre Augen betonte. Die Zuschauer waren begeistert von ihrer mutigen Outfit-Wahl, die noch Wochen später für Gesprächsstoff sorgte.

ActionPress Tyra Banks im März 2025

Getty Images Tyra Banks bei den Australian Open, Januar 2025

