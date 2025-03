Das sind die glamourösesten Red-Carpet-Looks der Oscars 2025

Für die diesjährige Verleihung der Oscars haben die Stars und Sternchen von Hollywood in Sachen Styling alles gegeben. Besonders ins Auge stach dabei Ariana Grande (31): Der Popstar wählte für den großen Abend eine beeindruckende Robe von Schiaparelli. Das trägerlose Kleid in blassem Rosa mit schwingendem Tüllrock war mit über 190.000 Kristallpailletten und Strasssteinen besetzt, wie die Vogue berichtete. Ihr Co-Star Cynthia Erivo (38) wählte – passend zu ihrer Rolle im nominierten Film Wicked – das modische Gegenstück zu Arianas Kleid. Das voluminöse Abendkleid aus dunklem Samt wurde von der Marke Louis Vuitton eigens für den Broadway-Star angefertigt. Sowohl Cynthia als auch Ariana mussten jedoch ohne einen Goldjungen nach Hause gehen.

Zu den strahlenden Gewinnern des Abends gehört hingegen Zoe Saldaña (46), die sich in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" gegen Ariana durchsetzen konnte. Die "Emilia Pérez"-Darstellerin trug ein trägerloses Kleid mit einem gerafften, dunkelroten Satinrock. Passend zum transparenten Brustteil ihres Kleides wählte sie durchsichtige Handschuhe, die bis zu ihrem Oberarm reichten. Über eine Trophäe durfte sich außerdem Mikey Madison freuen. Ebenso wie Zoe trug auch die "Anora"-Darstellerin ein trägerloses Abendkleid mit Satinrock – diesmal jedoch in Rosa samt Schleife unter der Brust. Das Couture-Stück ist einem klassischen Modell der Marke Christian Dior aus dem Jahr 1956 nachempfunden.

Selena Gomez (32) entschied sich für die Oscar-Nacht für einen klassischen Look. Die Sängerin glänzte in einem engen, mit Glitzersteinchen besetzten Abendkleid in Roségold. Dazu kombinierte sie ein silbernes Collier und stylte ihren kurzen Bob mit sanften Wellen. Ihre auffällig schlanke Figur sorgte zudem für Gesprächsstoff. Monica Barbaro (34), die für ihre Leistung im Bob Dylan-Biopic "A Complete Unknown" nominiert war, wählte ein ganz ähnliches Farbschema wie Selena. Ihre Robe bestand aus einem glitzernden Brustteil mit Spaghetti-Trägern sowie einem glänzenden Satinrock, der in breite Falten gelegt war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den 97. Oscars

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saldaña bei den 97. Oscars

Getty Images Mikey Madison bei den Oscars 2025

Getty Images Selena Gomez bei den Oscars 2025

Getty Images Monica Barbaro bei den Oscars 2025

Anzeige