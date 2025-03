Erdbeben erschüttert legendäre Vanity-Fair-Oscars-Party

Nach der offiziellen Oscars-Veranstaltung der Academy stand für viele Prominente derselbe Programmpunkt auf der Agenda: den spektakulären Abend auf der legendären Aftershowparty der Vanity Fair ausklingen lassen. Die Eindrücke des Events werden aber von einem Naturereignis überschattet: Wie der TV-Sender NBC berichtet, ereignete sich um kurz nach 22 Uhr Ortszeit, während die Party noch in vollem Gange war, ein Erdbeben der Stärke 3,9 auf der Richterskala in Los Angeles.

Das Epizentrum wurde in Nord-Hollywood verortet, nur wenige Kilometer vom Dolby Theatre, dem Ort der Oscar-Verleihung, entfernt. Den Berichten zufolge soll das Erdbeben auf dem Livestream der Party deutlich zu sehen gewesen sein. Dasselbe Szenario spielte sich am Governors Ball, der offiziellen Afterparty der Academy Awards, ab. Auch dort befanden sich zahlreiche Oscar-Preisträger und Nominierte. Berichte über Schäden oder Verletzungsopfer des Erdbebens sowie eine Tsunami-Warnung hat es bislang nicht gegeben.

Zahlreiche Stars und Sternchen ließen sich von der wackelnden Erde an diesem Abend jedoch nicht einschüchtern und genossen die Aftershowpartys in vollen Zügen. So präsentierten sich unter anderem Hailey Bieber (28), Jenna Ortega (22), Cynthia Erivo (38) auf dem roten Teppich der Vanity Fair. Selma Blair (52) sorgte mit ihrer süßen Begleitung besonders für Aufsehen: Die Schauspielerin brachte ihren Assistenzhund Scout mit zur Party.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Stars bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity-Fair-Oscar-Party