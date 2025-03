"Zeit für einen Wechsel": Kader Loth ist jetzt eine Blondine

Kader Loth (52) hat ihren Fans auf Instagram eine große Veränderung präsentiert: Der Reality-TV-Star, den die meisten mit schwarzen Haaren kennen, hat sich jetzt für eine blonde Mähne entschieden. "Nicht nur in der Politik war es Zeit für einen Wechsel ganz oben. Schwarz ist jetzt erstmal abgewählt worden!", witzelte sie in ihrem Post und fügte hinzu: "Ich habe meine Erststimme diesmal an blond gegeben!" Sie forderte ihre Fans auf, ihre Meinung zu teilen, und nannte sich selbst augenzwinkernd "die Queen". Mit dieser Metamorphose sorgt Kader einmal mehr für Aufsehen bei ihren Followern.

Die Reaktionen auf den neuen Look ließen nicht lange auf sich warten. Prominente Kolleginnen wie Annemarie Eilfeld (34), die ebenfalls blond ist, äußerten sich begeistert: "Willkommen im Blondies-Club. Steht dir sehr gut", kommentierte sie. Auch Schauspielerin Michelle Monballijn zeigte sich angetan: "So schön, liebe Kader." Ob der neue Look mit weiteren Plänen einhergeht oder Kader einfach nur Lust auf Abwechslung hatte, verriet sie in ihrem Posting nicht. Doch eines scheint klar: Mit ihren Veränderungen bleibt sie in aller Munde – ganz so, wie sie es aus ihrer bisherigen Karriere gewohnt ist.

Kaders Veränderung passt perfekt zu ihrem Motto, sich immer wieder neu zu erfinden. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ist bekannt dafür, sich selbst und ihre Marke stetig weiterzuentwickeln. Erst kürzlich eröffnete sie ihren eigenen Beautysalon in Berlin. Mit Produkten und Behandlungen rund um Haare, Wimpern und sogar Botox wagte sie den Sprung in ein neues Geschäftsfeld. Kader selbst gibt sich jedoch zurückhaltend und sieht sich primär als Investorin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kader Loth, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth im Juli 2023

Anzeige Anzeige