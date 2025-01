Schlechte Rente: Darum eröffnete Kader Loth Beautysalon

Kader Loth (52) hat am Kurfürstendamm in Berlin einen Beautysalon eröffnet. Mit diesem baut sich der Realitystar somit ein zweites Standbein auf. Doch dies tat sie nicht nur aus ihrem eigenen Interesse an Kosmetik und Hautpflege. "Ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen – 280 Euro im Monat, ab dem 65. Lebensjahr. Wir Promis bekommen gefühlt keine gesetzliche Rente, und wenn doch, dann reicht sie nicht zum Leben. Das macht mir wirklich Angst", erklärte Kader bei "Exclusiv – Das Starmagazin".

Kader hat realisiert, dass es so nicht weitergehen kann. Im Alter reicht ihre Rente einfach nicht zum Leben aus. Da kam ihr die Idee mit ihrem Beautysalon. "Ich will nicht im Alter auf der Straße landen", machte sie deutlich. Ende November rührte die 51-Jährige für ihren eigenen Laden bereits ordentlich die Werbetrommel. "Ich habe alles, was ein Männer- oder Frauenherz höherschlagen lässt. Egal, ob Extensions, Tapes oder Maniküre und Wimpernverlängerung. Sogar Botox-Behandlungen sind möglich", berichtete die ehemalige Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin stolz gegenüber Bild.

Realitystars gelten als Freiberufler und können in den wenigsten Fällen von ihrer Rente leben. Auch Natascha Ochsenknecht (60) verriet im vergangenen Jahr, dass auch ihre Rente nicht hoch ausfällt. "Meine Rente klopft ja schon an, ich habe schon den Bescheid bekommen, wann meine Rente so weit ist. Ich kriege 580 Euro!", verriet sie damals in dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau".

Getty Images Kader Loth, TV-Persönlichkeit

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

