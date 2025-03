Begeisterte Fans fordern eine Normalo-Sommerhaus-Fortsetzung

Das Sommerhaus der Stars bekam kürzlich einen Ableger: In "Das Sommerhaus der Normalos" treten Paare ohne VIP-Status in ausgefallenen Challenges gegeneinander an, um die Siegesprämie in Höhe von 25.000 Euro zu gewinnen. Zuschauer durften sich bisher über zwei Folgen freuen – und scheinen bereits jetzt vor lauter Begeisterung nicht aus dem Schwärmen herauszukommen. "Bitte dreht dieses Jahr auch wieder eine Normalo-Staffel. Es ist total verrückt, wie in der zweiten Folge schon die Fetzen fliegen, aber ich liebe es", kommentiert beispielsweise ein Nutzer einen Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts des Formats.

Doch das ist nicht alles: Die "Normalos" scheinen Fans sogar noch mehr zu überzeugen als die VIP-Paare der vergangenen neun Staffeln. "'Das Sommerhaus der Normalos' ist einfach richtig gut. Ich feiere das voll. Mir gefällt es sogar besser als das der Stars", betont ein User, während ein anderer anmerkt: "Die unterhalten mich mehr als die Stars." Außerdem erklärt ein Zuschauer: "Als ich gesehen habe, dass es ein Sommerhaus der Normalos gibt, dachte ich erst: 'Oh mein Gott, was sollen die uns denn bieten?' Aber ich muss sagen, [...] Bombenformat, ich bin begeistert. Ich kann es gar nicht in Worte fassen!"

Die vergangenen zwei Ausgaben des neuen Formats lieferten den Fans schon eine Menge Drama: Während in der ersten Folge bereits kleine Lästereien auf der Tagesordnung standen, eskalierte die Situation in der zweiten: Es stand das Voting an, bei dem die Kandidaten für ein Paar abstimmen mussten, das seine Koffer packen und die Heimreise antreten musste. Das sorgte für eine heftige Auseinandersetzung zwischen Vanessa und Hendrik – bei welcher der Klempner seine Mitstreiterin als "bodenloseste Frau" und "Stück Schei*e" bezeichnete.

RTL Die "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten Viktoria und Sebastian

RTL Die "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten Vanessa

