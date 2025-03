Heftige Beleidigungen: Normalo-Sommerhaus-Voting eskaliert

Bei "Das Sommerhaus der Normalos" fliegen bereits in der zweiten Folge die Fetzen. Im Voting müssen alle Kandidaten für ein Paar stimmen, das seine Koffer packen soll. Dabei eskaliert der Streit zwischen den Teilnehmern – insbesondere Vanessa und Hendrik geraten aneinander. Der Klempner verliert dabei komplett die Fassung und bezeichnet Vanessa vor der Gruppe als "bodenloseste Frau" und "Stück Schei*e". Da er und seine Freundin Sophie nicht nominiert werden können, entscheidet sich Vanessa dafür, Marc und Lucia auf die Abschussliste zu setzen. Marc wettert daraufhin: "Das, was du hier abziehst, ist so was von erbärmlich." Doch nicht nur die anderen Paare machen Vanessa das Leben schwer. "Alle reiten auf mir rum und du schaust einfach nur zu", beschwert sich die Sozialversicherungsfachangestellte unter Tränen bei ihrem Freund Richard.

Am Ende des Votings erhalten Marc und Lucia die meisten Stimmen – allerdings muss das Pärchen aus Dubai das Haus nicht verlassen. Sie können sich lediglich nicht beim nächsten Spiel eine Immunität sichern. Grund dafür ist, dass zuvor bereits Manni und Andrea aus gesundheitlichen Gründen aus der Show ausgestiegen waren. "Es belastet mich, dass ich Schmerzen habe. Es wird immer schlimmer mit den Beinen. Da muss etwas passieren", machte die 61-Jährige deutlich. Daraufhin entschieden sich die zwei Banker, den Heimweg anzutreten.

Bei den Fans sorgt die zweite Folge der Realityshow für viel Gesprächsbedarf. Vor allem Vanessas Art wird auf dem Instagram-Profil des Formats heiß diskutiert. "Auch wenn das alles sehr unterhaltsam ist, hoffe ich echt, dass ich Vanessa in keinem weiteren Format mehr sehen muss", findet ein User. Ein anderer Zuschauer scherzt: "Vanessa hat vorher das Sommerhausdrehbuch von Walentina Doronina oder Umut Tekin gelesen. Sie ist ja so krampfhaft bemüht, irgendwie wichtig zu sein."

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

