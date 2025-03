Florian Silbereisen: Rauswurf aus VIP-Bereich beim Karneval

Florian Silbereisen (43) hatte während der Karnevalssaison 2019 eine Erfahrung gemacht, die er wohl so schnell nicht vergessen wird. Der beliebte Moderator und Schlagersänger sei laut prisma kurz vor einem geplanten Auftritt mit der Band Brings von einem Physiotherapeuten aus dem Backstage-Bereich geworfen worden. Mit den Worten "Du gehörst hier nicht hin, also raus" sei der Star hinauskomplimentiert worden – und das, obwohl er wenige Minuten später auf die Bühne sollte. Der Schlagerstar habe daraufhin irritiert den Bereich verlassen, während hinter den Kulissen Panik ausgebrochen sei.

Rückblickend schilderte der Physiotherapeut Wilfried Wiltschek gegenüber Express, dass er Florian zunächst für einen ungebetenen Gast gehalten habe, der nur Künstler hätte abfangen wollen und ihn deshalb des Backstage-Bereichs verwiesen. Als später klar wurde, dass es sich bei dem vermeintlichen Eindringling um den Hauptact des Abends handelte, habe die hektische Suchaktion hinter den Kulissen begonnen. Letztlich sei Florian gerade noch rechtzeitig gefunden worden. Trotz des Fauxpas schaffte er es, mit Brings auf die Bühne zu gehen – und das Publikum mit seiner Performance zum Feiern zu bringen.

Die närrische Zeit ist für Florian längst Tradition. Der bayerische Entertainer, der sich durch Schlagershows und als Schauspieler bei Das Traumschiff einen Namen gemacht hat, liebt die ausgelassene Atmosphäre der Karnevalssaison. Ob als Batman oder Legionär verkleidet – jedes Jahr mischt er sich unters bunte Volk im Rheinland. Neben seinen TV- und Musikprojekten bleibt Florian in seinem Privatleben eher zurückhaltend, doch sein Humor und sein Charme, selbst in Situationen wie diesen, haben ihn nicht nur in der Schlagerwelt, sondern auch abseits der Bühne beliebt gemacht.

Getty Images Florian Silbereisen im Oktober 2022

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

