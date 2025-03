Jesse McCartney enthüllt das Geschlecht seines ersten Babys

Jesse McCartney (37) und seine Frau Katie Peterson schweben im Babyglück: Das Ehepaar erwartet Nachwuchs. Mit einem süßen Instagram-Video verraten der Sänger und seine Liebste nun auch, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen. In dem Clip sitzen sie zusammen mit ihrem Hund Bailey auf einer Wiese und öffnen eine kleine Schachtel, in der sich ein Hundehalsband befindet – es hat die Farbe Blau! "Es ist ein Junge! Unglaublich!", ruft der "Beautiful Soul"-Interpret daraufhin sichtlich begeistert.

Für den 37-Jährigen und seine Frau ist es das erste Kind. Die freudige Nachricht über ihren Nachwuchs gab das Paar pünktlich zum Valentinstag bekannt. Sie veröffentlichten am Tag der Liebe eine Bilderreihe im Internet, unter der sich ein Schnappschuss befand, der die werdenden Eltern mit einem Ultraschallfoto zeigte. "Unser kleiner Valentine. Kommt am 8.8. an", schrieben Jesse und die Schauspielerin darunter und setzten ein rotes Rosen-Emoji sowie ein Teddybär-Emoji dahinter.

Der Teenieschwarm der 2000er Jahre und seine Partnerin sind bereits seit über einem Jahrzehnt ein Paar. Sie lernten sich 2012 in einer Bar kennen, in der Katie arbeitete, und gingen nur wenige Tage später auf ihr erstes Date. Nach rund sieben Jahren Beziehung hielt Jesse um die Hand der "Step Up – Miami Heat"-Darstellerin an und sie gaben sich im Oktober 2021 das Jawort. Nun wird ihr Sohn ihre Liebe krönen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessemccartney Katie Peterson und Jesse McCartney im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Peterson und Jesse McCartney im Januar 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige