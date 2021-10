Süße Nachrichten um Jesse McCartney (34) und seine Freundin Katie Peterson! Seit rund neun Jahren gehen der Sänger, der vor allem für seinen Song "Beautiful Soul" bekannt ist, und seine Partnerin jetzt schon gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2019 hat der Musiker seiner Liebsten schließlich einen Heiratsantrag gemacht – im Kreise ihrer Freunde in einem Restaurant in Beverly Hills stellte er ihr die Frage aller Fragen. Jetzt war es endlich so weit: Jesse und Katie haben geheiratet!

Das verkündeten die frischgebackenen Eheleute jetzt ganz stolz auf Instagram: Jesse und Katie haben sich am gestrigen Samstag bei einer romantischen Outdoor-Zeremonie in Carmel, Kalifornien das Ja-Wort gegeben! Ihr großer Familien- und Freundeskreis war anwesend. Die Feierlichkeiten starteten bereits am Freitag mit einer feuchtfröhlichen Party.

Katie trug im Rahmen der mehrtägigen Feier viele verschiedene Outfits: Darunter ein schneeweißer Hosenanzug mit Federn an den Ärmeln und ein superkurzes Cocktailkleid mit XXL-Ausschnitt. Für ihre Trauung wählte sie eine pompöse Robe, die über und über mit Spitze bedeckt war. Wie gefallen euch ihre Looks? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / katielaurapeterson Jesse McCartney und Katie Peterson

Anzeige

Instagram / jessemccartney Katie Peterson und Jesse McCartney während ihrer Hochzeitsfeier

Anzeige

Instagram / katielaurapeterson Katie Peterson während ihrer Hochzeitsfeier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de