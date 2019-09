Jesse McCartney stellte seiner Freundin Katie Peterson die Frage aller Fragen! Der ehemalige "Beautiful Soul"-Teeniestar und die Blondine gehen bereits seit 2012 gemeinsam durchs Leben. Jedes Jahr, um den 14. September herum, feierten sie nicht nur im Privaten ihren Jahrestag, sondern teilten auch immer wieder Posts zur Feier des Tages im Netz. Nun wird es bei den beiden endlich ernst: Jesse ist vor seiner Liebsten am Freitag auf die Knie gegangen!

Wie Us Weekly berichtete, sei das Couple mit ein paar Freunden in einem Restaurant in Beverly Hills eingekehrt. Der 32-Jährige habe Katie schließlich vor allen anderen Gästen einen Antrag gemacht, die zunächst andächtig geschwiegen und dann laut applaudiert hätten. Die Bald-Braut habe selbstverständlich Ja gesagt! Hinterher feierte die Gruppe die Liebes-News mit ein paar Drinks und einem ausgiebigen Dinner.

Bekanntheit erlangte der Schauspieler und Sänger vor allem durch die TV-Serie "Summerland Beach" und seinen Hit "Beautiful Soul" – der Beau war damals gerade einmal 17 Jahre alt, als er die Charts stürmte. Heute steht Jesse eher im Hintergrund der Musikbranche, feiert allerdings immer noch große Erfolge: Zusammen mit Ryan Tedder (40) von One Republic schrieb er den Song "Bleeding Love" für den britischen Bühnenstar Leona Lewis (34).

Getty Images Jesse McCartney, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jessemccartney Sänger Jesse McCartney mit seiner Verlobten Katie

Anzeige

Getty Images Jesse McCartney im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de